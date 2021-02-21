NASA може не встигнути висадити людину на Місяць у 2024 році: в чому причина

Завдання з висадки астронавтів на поверхню Місяця, яке було поставлено адміністрацією колишнього президента США Дональда Трампа, виглядає нереалістичним через недостатнє фінансування проєкту. Про це заявив виконуючий обов'язки глави NASA Стів Юрчек.

Одразу варто зазначити, що раніше прес-секретарка Байдена Джен Дженніфер Псакі заявила, що нова адміністрація підтримає програму "Артеміда" і "підготує ґрунт для можливої місії людини на Марс".

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Мета висадки на Місяць в 2024 року може більше не бути реалістичною через недостатнє фінансування в останні два роки. З огляду на це ми переглядаємо програму, щоб знайти найбільш ефективний шлях,

– сказав Юрчек у бесіді з журналістами.

Він також зазначив, що адміністрація нового президента США Джозефа Байдена підтримує цілі програми Artemis і в NASA з нетерпінням чекають наступних поступальних кроків у цьому напрямку.

"Ми маємо намір повністю забезпечити спадкоємність головного призначення цієї програми", – додав глава NASA.

Програма "Артеміда"

Нагадаємо, що проєкт місячної програми "Артеміда" (Artemis) був анонсований NASA у 2019 році. В рамках цієї програми планується реалізація трьох етапів. Спершу має відбутися безпілотний політ корабля Orion навколо супутника Землі, після чого цей же маршрут буде повторено, але вже з екіпажем на борту. У рамках заключного етапу, реалізація якого запланована на 2024 рік, на Місяць повинні висадитися астронавти. Крім того, в наступному десятилітті повинна відбутися відправка астронавтів на Марс.