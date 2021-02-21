NASA може не встигнути висадити людину на Місяць у 2024 році: в чому причина
Завдання з висадки астронавтів на поверхню Місяця, яке було поставлено адміністрацією колишнього президента США Дональда Трампа, виглядає нереалістичним через недостатнє фінансування проєкту. Про це заявив виконуючий обов'язки глави NASA Стів Юрчек.
Джерело:ArsTechnica
Одразу варто зазначити, що раніше прес-секретарка Байдена Джен Дженніфер Псакі заявила, що нова адміністрація підтримає програму "Артеміда" і "підготує ґрунт для можливої місії людини на Марс".
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Мета висадки на Місяць в 2024 року може більше не бути реалістичною через недостатнє фінансування в останні два роки. З огляду на це ми переглядаємо програму, щоб знайти найбільш ефективний шлях,
– сказав Юрчек у бесіді з журналістами.
Він також зазначив, що адміністрація нового президента США Джозефа Байдена підтримує цілі програми Artemis і в NASA з нетерпінням чекають наступних поступальних кроків у цьому напрямку.
"Ми маємо намір повністю забезпечити спадкоємність головного призначення цієї програми", – додав глава NASA.
Програма "Артеміда"
Нагадаємо, що проєкт місячної програми "Артеміда" (Artemis) був анонсований NASA у 2019 році. В рамках цієї програми планується реалізація трьох етапів. Спершу має відбутися безпілотний політ корабля Orion навколо супутника Землі, після чого цей же маршрут буде повторено, але вже з екіпажем на борту. У рамках заключного етапу, реалізація якого запланована на 2024 рік, на Місяць повинні висадитися астронавти. Крім того, в наступному десятилітті повинна відбутися відправка астронавтів на Марс.
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