NASA збирається відправити до Місяця мініатюрний супутник-"кубсат" CAPSTONE. Планується, що апарат буде запущено новозеландською компанією Rocket Lab, яка використає для цього власну ракету-носій Electron. Орієнтовно пуск відбудеться в кінці 2021 року.

Цікаво Грайте з комфортом: ґеймерські аксесуари для тих, хто прагне перемоги



"Кубсат" CAPSTONE / Фото NASA

Детальніше про CAPSTONE

Повідомляється, що шлях CAPSTONE до місяця займе близько 3 – 4 місяці. Вивід на навколомісячну траєкторію супутнику забезпечить спеціальний розгінний блок Lunar Photon.

В кінцевому результаті CAPSTONE вийде на так звану гало-орбіту. Тобто супутник буде обертатися довкола точки Лагранжу L1 системи Земля-Місяць. Його задача полягатиме у тому, щоб "перевірити" цю орбіту перед прибуттям туди першого модуля майбутньої місячної орбітальної станції Gateway.

Супутник буде використовувати для корекції орбіти власні двигуни, які будуть працювати на гідразині.