INTERSTELLAR RED 3721 – годинник з марсіанським пилом та секретним посланням
Джерело:Gagadget
Компанія INTERSTELLAR анонсувала краудфандингову кампанію на Indiegogo та Kickstarter для створення вкрай незвичного годинника RED 3.721. Проєкт підтримали в NASA і виглядає він захоплююче.
Годинник створюватиметься у співпраці французької фірми Col&MacArthur та NASA і буде присвячений місії марсохода Perseverance. Нагадаємо, що з 2021 року марсохід займається пошуками ознак життя в марсіанському кратері Єзеро.
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Годинник RED 3.721 отримає характерний дизайн:
- на корпус буде нанесено логотип NASA,
- тло циферблата повторюватиме марсіанський рельєф,
- корпус матиме капсулу зі зразками марсіанського ґрунту.
Щодо останнього, то ґрунт видобули з марсіанського метеорита, який прилетів на Землю.
RED 3.721 міститиме капсулу з марсіанським пилом / Фото INTERSTELLAR
Цікаві артефакти
Творці годинника з увагою поставилися до деталей. Вони "нафарширували" годинник низкою цікавинок, які відсилають до місії Perseverance.
Наприклад поряд з циферблатом є цифри від 1 до 7 – це натяк на "7 хвилин жаху" – відрізок часу за який марсохід входить в атмосферу, система на базі AI коригує траєкторію та відкриває парашут, а механізм "Небесний кран" здійснює висадку апарата на поверхню Червоної планети.
Годинник INTERSTELLAR RED 3.721 / Фото INTERSTELLAR
Кришку годинника ззаду прикрашає зображення парашута, за допомогою якого Perseverance опустився на Марс. Тут також заховано великодку – лінії на парашуті, які повторює малюнок годинника є зашифрованим повідомленням від команди NASA – "Dare mighty things" ("Відважтеся на великі справи").
Зашифроване повідомлення з парашута Perseverance / Фото INTERSTELLAR
Інші цікаві факти про годинник
- Назва годинника теж є великодкою. RED відсилає до скороченої назви Марса. Число "3.721" відповідає силі тяжіння планети, яка спостерігалася під час місії NASA.
- На 12 годин вигравіювано важливу дату – 18 лютого – саме цього дня Perseverance висадився на Місяць.
- Також біля капсули в яку буде поміщений марсіанський пил, нанесено координати місця висадки зонда Perseverance.
- Щоб зробити цей годинник ще більш рідкісним, компанія пропонує відправити придбаний RED3,721 у ближній космос на висоту 30 кілометрів. У прямому контакті з середовищем, близьким до -60°C, і тиском, близьким до 0.
Годинник матиме захист від занурень – 10 ATM.
Як зазначили в INTERSTELLAR, кожен годинник буде пронумеровано, однак скільки саме екземплярів буде випущено, поки не відомо.
NASA x INTERSTELLAR – RED 3.721 Watch: дивіться відео
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Ціна INTERSTELLAR RED 3.721
Мінімальна ціна годинника становитиме 399 євро, а випустять його у листопаді. Наразі компанія зібрала 750 000 євро завдяки краудфандинговій кампанії.