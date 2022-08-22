Годинник створюватиметься у співпраці французької фірми Col&MacArthur та NASA і буде присвячений місії марсохода Perseverance. Нагадаємо, що з 2021 року марсохід займається пошуками ознак життя в марсіанському кратері Єзеро.

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Годинник RED 3.721 отримає характерний дизайн:

на корпус буде нанесено логотип NASA,

тло циферблата повторюватиме марсіанський рельєф,

корпус матиме капсулу зі зразками марсіанського ґрунту.

Щодо останнього, то ґрунт видобули з марсіанського метеорита, який прилетів на Землю.



RED 3.721 міститиме капсулу з марсіанським пилом / Фото INTERSTELLAR

Цікаві артефакти

Творці годинника з увагою поставилися до деталей. Вони "нафарширували" годинник низкою цікавинок, які відсилають до місії Perseverance.

Наприклад поряд з циферблатом є цифри від 1 до 7 – це натяк на "7 хвилин жаху" – відрізок часу за який марсохід входить в атмосферу, система на базі AI коригує траєкторію та відкриває парашут, а механізм "Небесний кран" здійснює висадку апарата на поверхню Червоної планети.



Годинник INTERSTELLAR RED 3.721 / Фото INTERSTELLAR

Кришку годинника ззаду прикрашає зображення парашута, за допомогою якого Perseverance опустився на Марс. Тут також заховано великодку – лінії на парашуті, які повторює малюнок годинника є зашифрованим повідомленням від команди NASA – "Dare mighty things" ("Відважтеся на великі справи").



Зашифроване повідомлення з парашута Perseverance / Фото INTERSTELLAR

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Інші цікаві факти про годинник

Назва годинника теж є великодкою. RED відсилає до скороченої назви Марса. Число "3.721" відповідає силі тяжіння планети, яка спостерігалася під час місії NASA.

На 12 годин вигравіювано важливу дату – 18 лютого – саме цього дня Perseverance висадився на Місяць.

Також біля капсули в яку буде поміщений марсіанський пил, нанесено координати місця висадки зонда Perseverance.

Щоб зробити цей годинник ще більш рідкісним, компанія пропонує відправити придбаний RED3,721 у ближній космос на висоту 30 кілометрів. У прямому контакті з середовищем, близьким до -60°C, і тиском, близьким до 0.

Годинник матиме захист від занурень – 10 ATM.

Як зазначили в INTERSTELLAR, кожен годинник буде пронумеровано, однак скільки саме екземплярів буде випущено, поки не відомо.

NASA x INTERSTELLAR – RED 3.721 Watch: дивіться відео

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Ціна INTERSTELLAR RED 3.721

Мінімальна ціна годинника становитиме 399 євро, а випустять його у листопаді. Наразі компанія зібрала 750 000 євро завдяки краудфандинговій кампанії.