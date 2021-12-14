Запуск Europa Clipper, космічного апарата NASA, планують на 2024 рік. Підготовка повним ходом йде уже зараз. Агентство планує вивчати супутник від глибоких надр до поверхні, щоб визначити, чи є на ньому інгредієнти, які роблять його придатним домом для життя. Однак в цьому завданні є кілька важливих і складних моментів.

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Місія на Європу

Вся суть подібних місій зводиться до того, щоб з'ясувати, чи є Європа місцем придатним для життя, хоча б найпростішого. Річ у тім, що цей супутник Юпітера, як і Енцелад, є геологічно активним. Він генерує тепло всередині, не даючи замерзати глибоким підземним водам, що ховаються під товстим шаром льоду. Тепло також може сприяти виробництву або циркуляції хімічних будівельних блоків життя на морському дні, включаючи вуглець, водень, кисень, азот, фосфор і сірку.

Проблема у тому, що гравітація Європи набагато сильніша, ніж в Енцелада, який розкидає крижані частинки на сотні кілометрів над поверхнею.



Спостереження за силуетом Енцелада показало струмені води, що вириваються над його поверхнею. Супутник, підсвічений ззаду Сонцем, сфотографував 27 листопада 2005 року апарат NASA "Кассіні" / Фото NASA

Це може означати, що "гейзери" на Європі буде складно виявити, навіть якщо вони є. Адже вони можуть бути маленькими й тонкими, утримуючись близько до поверхні.