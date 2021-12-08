NASA формує новий загін астронавтів: кого обрали для майбутніх космічних місій
Джерело:NASA
NASA активно готується до польотів у дальній космос, до Місяця та, можливо, навіть далі. Тому не дивно, що Агентство займається тим, щоб у кандидатів для польотів завжди "був запас міцності". Тому було оголошено про те, що нарешті були обрані люди, які стануть новими астронавтами.
Було оголошено, що у NASA відібрали 10 людей: шість чоловіків та чотири жінки, які почнуть проходити підготовку до космічних польотів, яка триватиме два роки. Слід зазначити, що обранці "Групи 23" – це поки кандидати, тому цілком ймовірно, що хтось із них не зможе пройти підготовку та буде "відсіяний". Всього NASA отримало близько 12 тисяч заявок від охочих стати кандидатами в астронавти.
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23-й набір астронавтів NASA: дивитися відео
Детальніше про 23-й набір астронавтів NASA
Новачки 23-ї Групи поки навіть не мають власного шеврона та назви, яку, згідно із традицією NASA, їм придумають астронавти з попереднього набору. Кандидати відбиралися з планами підготовки їх до майбутніх польотів на Місяць, роботи у відкритому космосі та виконання робіт на навколоземних космічних станціях. Звісно, сміливців будуть навчати пілотуванню нових космічних кораблів: Dragon, Orion, Boeing CST-100 Starliner. Ймовірно, кандидати проходитимуть підготовку польоту на російських "Союзах".Нагадаємо, що набори астронавтів також оголосили у Європі та Японії. Очевидно, підготовка до польотів на Місяць йде "повним ходом".
Коли 23-я Група відправиться у космос
Точно не раніше, ніж за два роки, коли вони закінчать підготовку. Та, ймовірніше за все, чекати їм доведеться років чотири – п'ять. Наприклад, перші два астронавти 22-ї Групи "Черепахи" лише у листопаді 2021 року відправилися у космос, а набір відбувся ще у 2017. Ба більше, дехто з 21-ї Групи також не побував у космосі, а ці астронавти належать до набору 2013 року.
Хто потрапив до 23-ї Групи кандидатів в астронавти
- Ніколь Айерс: 32 роки, майор ВПС США, досвідчений пілот – має "за плечима" понад 200 бойових вильотів. Бакалавр математики, магістр обчислювальної та прикладної математики.
- Маркос Берріос: 37 років, майор ВПС США, досвідчений пілот, який здійснив понад 110 бойових вильотів. Також Берріос – пілот-випробувач з досвідом роботи в аерокосмічній галузі. Бакалавр та магістр в галузі машинобудування, має докторський ступінь у галузі аеронавтики та космонавтики.
- Крістіна Бірч: 35 років. Бакалавр математики, біохімії та молекулярної біофізики. Має докторський ступінь у галузі біологічної інженерії.
- Деніз Бьорнхем: 36 років, лейтенант ВМС США. Бакалавр хімічного машинобудування, магістр машинобудування.
- Люк Делані: 42 роки, майор Корпусу морської піхоти США у відставці. Спеціаліст у галузі машинобудування, магістр аерокосмічної техніки. Маж понад 4 500 годин нальоту на 48 різних типах літаків.
- Андре Дуглас: 35 років. Бакалавр та магістр машинобудування, магістр військово-повітряної архітектури та морської інженерії, магістр у галузі електроніки та обчислювальної техніки, доктор системної інженерії.
- Джек Хетувей: 39 років, командер ВМС США. Бакалавр фізики та історії. Пілот-випробувач. Має "за плечима" 39 бойових вильотів та близько 2 500 годин нальоту на 30 різних типах літаків.
- Аніл Менон: 45 років, підполковник ВПС США. Менон має досвід роботи в аерокосмічній галузі – чоловік був хірургом у компанії SpaceX, слідкуючи за здоров'ям астронавтів під час місії Demo-2. До цього Аніл працював хірургом у NASA.
- Крістофер Вільямс: 38 років. Бакалавр фізики, доктор астрофізики. Спеціаліст у галузі клінічна фізика.
- Джессіка Віттнер: 38 років, лейтенант-командер ВМС США. Бакалавр аерокосмічної техніки, магістр аерокосмічної інженерії. Пілот-випробувач.