Було оголошено, що у NASA відібрали 10 людей: шість чоловіків та чотири жінки, які почнуть проходити підготовку до космічних польотів, яка триватиме два роки. Слід зазначити, що обранці "Групи 23" – це поки кандидати, тому цілком ймовірно, що хтось із них не зможе пройти підготовку та буде "відсіяний". Всього NASA отримало близько 12 тисяч заявок від охочих стати кандидатами в астронавти.

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23-й набір астронавтів NASA: дивитися відео

Детальніше про 23-й набір астронавтів NASA

Новачки 23-ї Групи поки навіть не мають власного шеврона та назви, яку, згідно із традицією NASA, їм придумають астронавти з попереднього набору. Кандидати відбиралися з планами підготовки їх до майбутніх польотів на Місяць, роботи у відкритому космосі та виконання робіт на навколоземних космічних станціях. Звісно, сміливців будуть навчати пілотуванню нових космічних кораблів: Dragon, Orion, Boeing CST-100 Starliner. Ймовірно, кандидати проходитимуть підготовку польоту на російських "Союзах".

Нагадаємо, що набори астронавтів також оголосили у Європі та Японії. Очевидно, підготовка до польотів на Місяць йде "повним ходом".

Коли 23-я Група відправиться у космос

Точно не раніше, ніж за два роки, коли вони закінчать підготовку. Та, ймовірніше за все, чекати їм доведеться років чотири – п'ять. Наприклад, перші два астронавти 22-ї Групи "Черепахи" лише у листопаді 2021 року відправилися у космос, а набір відбувся ще у 2017. Ба більше, дехто з 21-ї Групи також не побував у космосі, а ці астронавти належать до набору 2013 року.

Хто потрапив до 23-ї Групи кандидатів в астронавти