NASA досліджує таємничу структуру на Місяці

Місяць – це найкраще досліджене космічне тіло, окрім самої Землі. Та на наш єдиний природний супутник все одно має безліч таємниць, які чекають на першовідкривачів. Одне з таких місць – Райнер Гамма.

Повідомляється, що NASA уклала договір з компанією Intuitive Machines, яка побудує посадковий місячний апарат ("лендер") Nova-C. Дослідницька станція буде використана для тестування та демонстрації технологій, а також для дослідження загадкової формації Райнер Гамма.

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Рейнер Гамма на фотографіях із космічних апаратів / Фото Wikipedia та AstroBin

Дослідницький апарат Nova-C летить до формації Райнер Гамма

Геологічну структуру Райнер Гамма можна доволі легко роздивитися у телескоп, якщо направити його на ліву (західну) сторону Місяця. Походження об'єкта, як й інших подібних, досі лишається незрозумілим, тому посадка там наукового апарату більш ніж актуально. Науковці припускають, що причиною формування дивних "вирів" можуть бути локальні магнітні поля. Та щоб сказати точно, потрібно відправити туди космічний апарат.

Корисне навантаження

Запуск "лендера" Nova-C очікується у 2024 році. Фактично він буде виконувати функцію "автобуса", який доставить на поверхню Місяця чотири наукові прилади, які матимуть загальну вагу близько 92 кілограмів: