NASA досліджує таємничу структуру на Місяці
Джерело:NASA
Місяць – це найкраще досліджене космічне тіло, окрім самої Землі. Та на наш єдиний природний супутник все одно має безліч таємниць, які чекають на першовідкривачів. Одне з таких місць – Райнер Гамма.
Повідомляється, що NASA уклала договір з компанією Intuitive Machines, яка побудує посадковий місячний апарат ("лендер") Nova-C. Дослідницька станція буде використана для тестування та демонстрації технологій, а також для дослідження загадкової формації Райнер Гамма.
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Рейнер Гамма на фотографіях із космічних апаратів / Фото Wikipedia та AstroBin
Дослідницький апарат Nova-C летить до формації Райнер Гамма
Геологічну структуру Райнер Гамма можна доволі легко роздивитися у телескоп, якщо направити його на ліву (західну) сторону Місяця. Походження об'єкта, як й інших подібних, досі лишається незрозумілим, тому посадка там наукового апарату більш ніж актуально. Науковці припускають, що причиною формування дивних "вирів" можуть бути локальні магнітні поля. Та щоб сказати точно, потрібно відправити туди космічний апарат.
Корисне навантаження
Запуск "лендера" Nova-C очікується у 2024 році. Фактично він буде виконувати функцію "автобуса", який доставить на поверхню Місяця чотири наукові прилади, які матимуть загальну вагу близько 92 кілограмів:
- Lunar Vertex – це комбінація стаціонарного посадкового модуля та марсоходу. Прилад виконуватиме ретельні вимірювання магнітного поля, плазмового середовища та властивостей реголіту. Дані, роздобуті Lunar Vertex доповнюватимуться інформацією з орбіти. Сукупні дослідження дозволять, на думку науковців, точніше сказати про утворення формації Райнер Гамма.
- Cooperative Autonomous Distributed Robotic Exploration (CADRE) – це мініатюрні роботизовані пересувні платформи, які займуться вивченням поверхні Місяця та картографуванням, створюючи тривимірну мапу. Роботи зможуть орієнтуватися у просторі навіть без прямого зв'язку з посадковим апаратом – таку можливість забезпечуватимуть інерційні датчики та датчики, які відстежуватимуть положення Сонця.
- MoonLIGHT retroreflector – лазерний ретрорефлектор, аналог кутникових відбивачів, доставлених на поверхню Місяця за програмою "Аполлон" чи встановлених на радянських "Луноходах". Фактично це дзеркало, яке буде відбивати лазерний промінь, "надісланий" із Землі.
- Lunar Space Environment Monitor (LUSEM) – прилад, який досліджуватиме частинки високих енергій. Простіше кажучи, LUSEM буде вимірювати радіаційний фон, фіксуючи галактичні космічні промені.