NASA отримало дані щодо складу та властивостей матерії "астероїда судного дня"

Фахівці NASA опублікували перші відомості щодо структури та властивостей матерії астероїда Бенну, отримані в момент посадки зонда OSIRIS-REx на поверхню небесного тіла. Ці виміри вказали на низьку щільність порід астероїда і наявність у яких мінералів, взаємодіяли з водою.

Місія до астероїда Бенну

Нагадаємо, що американський зонд OSIRIS-REx був успішно виведений на орбіту у вересні 2016 року в рамках місії зі зближення та збору зразків з поверхні астероїда Бенну (1999 RQ36), який вважався в недавньому минулому однією з головних космічних загроз для життя на Землі. Зонд досяг небесного тіла на початку грудня 2018 року.

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У жовтні 2020 року апарат здійснив успішну посадку на поверхню "астероїда судного дня" у точці, що отримала ім'я Nightingale. Апарат NASA зібрав зразки матерії та детально вивчив структуру та властивості Бенну з максимально близької відстані за допомогою бортових спектроскопів, камер та інших наукових інструментів.

Вивчення зразків астероїда

Група американських та японських планетологів під керівництвом Данте Лауретти, наукового керівника місії OSIRIS-Rex в NASA, скористалася цими відомостями для детального вивчення властивостей та структури астероїда ще до того, як OSIRIS-REx зблизиться із Землею у вересні 2023 року та скине на неї зібраний матеріал.

Проведений Лауреттою та її колегами аналіз даних розкрив кілька цікавих особливостей астероїда. Зокрема, вчені виявили, що його матерія є дуже пухкою – її щільність складає всього 500-700 кілограмів на кубічний метр, що у кілька разів нижче за аналогічний показник для земних гірських порід.

Аналіз спектра зібраних зразків порід Бенну вказав на те, що в його надрах присутні органіка і суттєві запаси мінералів, які виникли в результаті взаємодії первинної матерії Сонячної системи з рідкою водою. За словами дослідників, це робить зібрані OSIRIS-REx зразки особливо цікавими для вивчення.

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Крім того, вчені виміряли точну масу зібраного матеріалу. Роботизованій руці зонда вдалося захопити понад 250 грамів матерії, причому істотну частину цих запасів складають зразки глибинних порід, що відрізняються за кольором та структурою від приповерхневих шарів. Подальше вивчення та порівняння складу цих двох типів порід, як сподіваються вчені, допоможе зрозуміти, як змінюється структура первинної матерії Сонячної системи під дією сонячного вітру та космічних променів.