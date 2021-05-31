Навіщо "Союз", якщо є батут: NASA припинить купувати місця на російських космічних кораблях

У бюджетному запиті NASA на 2022 рік відсутній пункт витрат на покупку місць у російських кораблях "Союз". Разом з тим США та Росія все ж продовжать співпрацювати у сфері космічних польотів за принципом взаємного обміну місцями на російських і американських кораблях.

Виконуючий обов'язки фінансового директора NASA Стів Шин у коментарі одному із російських ЗМІ наголосив, що у бюджеті не заплановано жодної покупки місць на "Союзах".

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Росія надіялася на американські долари

У квітні перший заступник генерального директора "Роскосмосу" з економіки та фінансів повідомляв, що в Росії розраховують, що NASA продовжить купувати місця на "Союзах". Він також відзначав, що в міру створення власних пілотованих транспортних систем США будуть поступово відмовлятися від послуг Росії у цій сфері.

У запиті бюджету на 2021 рік NASA розраховувало продовжити купувати місця на російських кораблях для доставки астронавтів на МКС, разом з використанням послуг приватної аерокосмічної компанії SpaceX, яка минулого року впере в історії доправила астронавтів до МКС, як не державна компанія.

Росія, МКС та власна станція на орбіті

У Росії продовжують робити незрозумілі заяви з одного боку висловлюючи надію на продовження співпраці NASA та "Роскосмосу" у проєкті МКС, а з іншого заявляючи, що Росія покидає проєкт та починає створення власної космічної станції.

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У квітні цього року стало відомо, що Росія відмовиться від використання Міжнародної космічної станції до 2025 року і в той же період почне створення нової національної орбітальної космічної станції, будівництво якої планується повністю завершити до 2035 року. Розгортання першого, наукового, модуля нової орбітальної станції планується завершити до 2030 року.