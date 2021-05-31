Навіщо "Союз", якщо є батут: NASA припинить купувати місця на російських космічних кораблях

31 травня 2021 , 19:12
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Джерело:

24 канал

У бюджетному запиті NASA на 2022 рік відсутній пункт витрат на покупку місць у російських кораблях "Союз". Разом з тим США та Росія все ж продовжать співпрацювати у сфері космічних польотів за принципом взаємного обміну місцями на російських і американських кораблях.

Виконуючий обов'язки фінансового директора NASA Стів Шин у коментарі одному із російських ЗМІ наголосив, що у бюджеті не заплановано жодної покупки місць на "Союзах".

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Росія надіялася на американські долари

У квітні перший заступник генерального директора "Роскосмосу" з економіки та фінансів повідомляв, що в Росії розраховують, що NASA продовжить купувати місця на "Союзах". Він також відзначав, що в міру створення власних пілотованих транспортних систем США будуть поступово відмовлятися від послуг Росії у цій сфері.

У запиті бюджету на 2021 рік NASA розраховувало продовжити купувати місця на російських кораблях для доставки астронавтів на МКС, разом з використанням послуг приватної аерокосмічної компанії SpaceX, яка минулого року впере в історії доправила астронавтів до МКС, як не державна компанія.

Росія, МКС та власна станція на орбіті

У Росії продовжують робити незрозумілі заяви з одного боку висловлюючи надію на продовження співпраці NASA та "Роскосмосу" у проєкті МКС, а з іншого заявляючи, що Росія покидає проєкт та починає створення власної космічної станції.

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У квітні цього року стало відомо, що Росія відмовиться від використання Міжнародної космічної станції до 2025 року і в той же період почне створення нової національної орбітальної космічної станції, будівництво якої планується повністю завершити до 2035 року. Розгортання першого, наукового, модуля нової орбітальної станції планується завершити до 2030 року.

Автор: Михайло Года