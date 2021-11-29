Дані отримані на основі аналізу 1 трильйона відвідувань сайтів роздрібної торгівлі, а також опитування понад тисячі роздрібних продавців щодо їх найбільш популярних товарів. Ключовим фактором популярності Series S, ймовірно, є доступність, оскільки PlayStation 5 і Xbox Series X все ще важко купити у всьому світі.

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Популярність Xbox Series S росте

За недавніми оцінками аналітичної фірми Ampere Analytics, Xbox Series S обійшла з продажу більш потужну Xbox Series X на кількох ключових ринках протягом першого року існування консолей через обмежені постачання та нестачу компонентів.

Популярність Xbox Series S легко зрозуміла. Консоль коштує практично вдвічі дешевше за Xbox Series X або PlayStation 5, не кажучи вже про її наявність у магазинах. Звичайно, вона має набагато скромніші характеристики у порівнянні з Series X, але все ж таки дає змогу грати у всі сучасні ігри, що у поєднанні з Game Pass робить її однією з найдоступніших платформ для масового покупця.

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Це сходиться і з очікуваннями Microsoft. Ще у жовтні 2020 року виконавчий віцепрезидент корпорації й глава Xbox Філ Спенсер заявив виданню Kotaku:

Я думаю, що в цьому поколінні ціна дійсно буде мати значення і ви побачите, що Series S буде продаватися краще.

Загалом "війну консолей" від початку запуску PlayStation 5 та Xbox Series X/S виграє саме компанія Microsoft завдяки своїй моделі, яку сьогодні перейняли й у Sony.