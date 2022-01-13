Наркотики та алкоголь: як еліта доколумбівської Америки налагоджувала соціальні зв'язки

Певно, більшість з нас чула про інків принаймні те, що вони колись існували. Але задовго до зародження Імперії Інків на території центральних Анд існувала зовсім інша імперія – Уарі.

За сотні років до появи держави Інків на території центральних Анд виникла держава (чи імперія) Уарі. Близько 600 року нашої ери культура Уарі стала повністю домінувати в регіоні. На початку нового тисячоліття держава занепала після довгих років посухи. Археоботанічний аналіз свідчить, що еліта цієї доінківської імперії полюбляла наркотики та алкоголь – це допомагало налагоджувати соціальні зв'язки.

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Стелла, яка зображає представника еліти, який тримає чашу та трубку для нюхального тютюну / Фото Antiquity

Детальніше про дослідження

Розкопки у місті Квілкапампе (Quilcapampa), Перу. Археологічні розкопи дозволили виявити численні ботанічні артефакти, які залишили по собі жителі держави Уарі. Дослідивши їх, науковці вирішили, що наркотики та алкоголь цільово та часто використовувалися елітою суспільства Уарі, щоб налагоджувати, підтримувати та зміцнювати соціальні зв'язки.

"Головним алкогольним напоєм" було місцеве слабоалкогольне "пиво" – чіча. Його здавна варили у великих кількостях з шинуса м'якого (дерево молле чи мольє)

Ймовірно, "головним наркотиком" була так звана vilca – галюциногенний наркотик з насіння Anadenanthera colubrina. Його могли додавати у чічу чи вдихати як нюхальний тютюн.

"Вершки суспільства" Уарі широко використовували чічу та галюциногени під час багатолюдних застіль. Цим також підкреслювали "державну гостинність". Цілком ймовірно, що еліта мала монополію на виробництво та використання наркотиків, що мало б підкреслити їхню статусність та зробило б банкети ексклюзивнішими. Інки, підкоривши регіон, також полюбляли влаштовувати банкети. Та, на відміну від Уарі, вони менше вживали галюциногени, віддаючи перевагу кукурудзяному пиву.