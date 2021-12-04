Варто зазначити, що умовний розумний годинник Pixel Watch (фанатська назва ґаджета) від Google обговорюються вже давно. Ще б пак, адже Google має власну програмну платформу – спеціальну версію Android саме для таких пристроїв під назвою WearOS.

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Тож розумний годинник від Google завжди був лише питанням часу, незрозуміло лише, чому компанія так довго затягує з анонсом та виведенням на ринок відповідного пристрою. Хоча, тут варто звернути увагу на те, що у 2021 році компанія закрила угоду з купівлі Fitbi, яку фанати сприйняли фактично, як анонс розумного годинника від Google.

Що відомо про розумний годинник made by Google

Схоже, що розробкою годинника займається команда апаратного підрозділу Google Pixel, окремо від Fitbit.

Наразі точно не відомо, якою буде назва годинника і Pixel Watch це лише припущення, яке може не виправдатися.

Insider зазначає, що годинник від Google гратиме таку ж роль, як і смартфон Pixel. Тобто це буде демонстрацією переваг програмної платформи від Google можливо з унікальними функціями для конкретної моделі.

Пристрій виявиться дорожчим за моделі Fitbit і стане прямим конкурентом Apple Watch.

Pixel Watch запропонують базові функції відстеження фізичної активності, включаючи підрахунок кроків та моніторинг.

Також з витоків відомо, що Google працює над інтеграцією функціональності Fitbit у Wear OS під кодовою назвою Nightlight.

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Нагадаємо, що Google готує до випуску WearOS 3, яка з'явиться на ринку не раніше кінця 2022 року. Наразі відомо, що його отримають лише три моделі годинників. Можливо новий смартгодинник від Google випустять разом з новою програмною платформою, щоб продемонструвати, якими мають бути розумні годинники у баченні Google.