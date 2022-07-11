Нові заходи можуть бути спрямовані на стримування прогресу найбільшого китайського виробника мікросхем, компанії SMIC. При цьому обмеження не повинні уповільнити приплив мікросхем у світову економіку. Офіційних підтверджень цьому немає, видання Reuters посилається на власні джерела, обізнані з ситуацією.

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У 2020 році SMIC було додано до торговельного чорного списку через імовірні зв'язки зі Збройними силами Китаю.

Їй було заборонено доступ до американського виробничого обладнання та передових технологій для виробництва чипів техпроцесу 10 нанометрів та сучасніших.

та сучасніших. Тому компанія швидко зосередила свої потужності на розробці конструкцій за 14-нанометровою технологією на товстіших плитках.

Нові ж санкції повинні закрити й цю можливість. Міністерство торгівлі, яке контролює експортну політику, активно обговорює можливість заборони експорту інструментів для виробництва таких чипів на ті китайські заводи. Це завадить Китаю "підвищити рівень якості".

Представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пен'юй висловив своє розчарування цим кроком і сказав: "Постійно прагнучи політизувати, озброювати та ідеологізувати економічні та торговельні питання, а також здійснювати технологічну блокаду і відокремлення від інших країн, США тільки нагадають іншим країнам про ризики технологічної залежності від США та спонукати їх швидко стати незалежними та самостійними в галузі науки й техніки".

Неясно, якими можуть бути термін запровадження нових санкцій. У SMIC не відповіли на запит про коментар для Reuters.