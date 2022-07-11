Нові заходи можуть бути спрямовані на стримування прогресу найбільшого китайського виробника мікросхем, компанії SMIC. При цьому обмеження не повинні уповільнити приплив мікросхем у світову економіку. Офіційних підтверджень цьому немає, видання Reuters посилається на власні джерела, обізнані з ситуацією.
Цікаво США готові закрити будь-яку китайську компанію, що поставлятиме Росії мікросхеми
Деталі
- У 2020 році SMIC було додано до торговельного чорного списку через імовірні зв'язки зі Збройними силами Китаю.
- Їй було заборонено доступ до американського виробничого обладнання та передових технологій для виробництва чипів техпроцесу 10 нанометрів та сучасніших.
- Тому компанія швидко зосередила свої потужності на розробці конструкцій за 14-нанометровою технологією на товстіших плитках.
Нові ж санкції повинні закрити й цю можливість. Міністерство торгівлі, яке контролює експортну політику, активно обговорює можливість заборони експорту інструментів для виробництва таких чипів на ті китайські заводи. Це завадить Китаю "підвищити рівень якості".
Представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пен'юй висловив своє розчарування цим кроком і сказав: "Постійно прагнучи політизувати, озброювати та ідеологізувати економічні та торговельні питання, а також здійснювати технологічну блокаду і відокремлення від інших країн, США тільки нагадають іншим країнам про ризики технологічної залежності від США та спонукати їх швидко стати незалежними та самостійними в галузі науки й техніки".
Неясно, якими можуть бути термін запровадження нових санкцій. У SMIC не відповіли на запит про коментар для Reuters.