Напади акул на людей стають не так часто. Наприклад, у 2021 році зафіксували 74 атаки, з яких 8 закінчилося смертю потерпілого. Причина таких нападів часто лишається не визначеною. Тому науковці вирішили дослідити це питання, намагаючись виявити невідомі раніше закономірності.

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У 2021 році було зафіксовано 74 напади акул на людей, 8 з яких закінчилися смертю потерпілого / Фото Metro

Детальніше про дослідження

У межах дослідження вчені проаналізували дуже багато даних – статистику нападу акул на людей з 1960 року по 2015 рік. Неочікувано була виявлена цікава закономірність – кількість нападів може залежати від фази Місяця. А якщо говорити точніше, то фіксується збільшення кількості атак під час Місяця, який перебуває у більшій фазі (освітленість поверхні більша за 50%).

Проте слід зазначити, що не всі види акул "надають перевагу" повному Місяцю, щоб напасти на людину. Наприклад, акули-бики та тигрові акули не показали ніякої залежності між фазою нашого супутника та атаками на людей. Також дослідження показало й інші змінні: наприклад, континент і так далі.

Науковці, виявивши цю закономірність, не можуть назвати причину такої поведінки риб. Тобто, чому саме збільшення місячної фази "змушує" деякі види акул інтенсивніше нападати на людей – невідомо.