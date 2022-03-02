Напад Росії на Україну може спричинити нову хвилю дефіциту напівпровідників: який зв'язок

Українське медіа про технології з посиланням на видання Wired написало про можливе погіршення на ринку напівпровідників. І без того складна ситуація з чипами може ускладнитись через напад на Україну.

Причина – в одеському підприємстві Cryoin, яка, як виявилось, відіграє велику роль у світовому виробництві напівпровідників. Річ у тім, що через напад Росії компанія була змушена зупинити діяльність.

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Що відбувається

Cryoin виробляє газоподібний неон, речовину, що використовується для живлення лазерів, які випалюють візерунки на комп’ютерних чипах.

Компанія постачає продукцію до Європи, Японії, Кореї, Китаю та Тайваню, але більша частина її неону поставляється до США, пише Wired.

Тепер аналітики попереджають, зупинка діяльності Cryoin може призвести до наслідків по всьому світу.

Виробництво зупинили у четвер, в перший день нового вторгнення військ Росії, повідомляє директор з розвитку бізнесу Лариса Бондаренко. Планувалося, що завод запуститься знову в понеділок, однак ракети над Одесою цьому перешкодили. Наразі об'єкт залишається неушкодженим.

Ми вирішили, що [наші співробітники] повинні залишатися вдома протягом наступних кількох днів, поки ситуація не проясниться, щоб переконатися, що все в безпеці,

— цитує слова Лариса Бондаренко видання dev.ua.

Нагадаємо, з початку пандемії коронавірусу по всьому світі спостерігається значний дефіцит напівпровідників. Причиною тому став підвищений попит на електронні пристрої, а також кілька аварій на заводах, що виготовляють чипи. Виробники подекуди змушені місяцями очікувати на замовлені компоненти, скасовувати заплановані пристрої, або ж вигадувати якісь інші рішення. Відомі також випадки, коли виробництва взагалі закривалися цілими заводами, оскільки компанії просто не мали чипів для виготовлення продукції.

Якщо Cryoin не запрацює найближчим часом, запаси неону швидко вичерпаються і це призведе до нової хвилі дефіциту – від смартфонів і натільних до автомобілів та побутової техніки.