Дослідники виявили найдавнішу жертву акули, якій декілька тисяч років

У світі з 1958 року по 2020 рік сталося до 3 тисяч нападів акул на людей. До 500 таких випадків закінчуються смертю жертви. Нові археологічні знахідки показують, що акули атакують людей з давніх часів.

Напади акул на людину навіть зараз доволі рідкісне явище. Археологічні приклади таких атак ще більш рідкісні. Найдавніша археологічна знахідка датується близько 1000 роком нашої ери. Та дослідники знайшли в Японії свідчення нападу акули на людину, який стався близько 3 тисяч років тому, в період Дзьомон.

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Зареєстровані випадки нападу акул на людей з 1900 року по 2020 рік / Скриншот Florida Museum

Що знайшли вчені

Відкриття зробили оксфордські науковці: доктор Аліса Вайт та професор Рік Шалтінг. Вони проводили дослідження доказів насильницьких травм на залишках доісторичних мисливців-збирачів в Кіотському університеті, Японія. На так званій ділянці Цукумо вони наткнулися на залишки дорослого чоловіка, який був сильно поранений. Знахідка фігурує в дослідження як "тіло людини №24".

Спочатку ми були збиті з пантелику, бо не розуміли, що могло викликати близько 790 глибоких зазубрених ран у цієї людини. Травми в основному були на руках, ногах, передній частині грудей та живота,

– говорять вчені з Оксфорду.

Дослідники, ретельно вивчивши знахідку виключили людський фактор появи травм. Після цього вони дійшли до висновку, що рани були отримані через напад тварин.

Оскільки археологічні випадки виявлення нападу акул украй рідкісні, дослідники звернулися до судово-медичного експерта Джорджа Берджеса. Джордж – почесний директор Флоридської програми по дослідженню акул.

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Провівши низку дослідів, команда науковців дійшла до висновку, що на чоловіка напала акула. Сталося це між 1370 роком до нашої ери та 1010 роком до нашої ери. Місця поранень були нанесені на тривимірну модель людського скелета з використанням географічної інформаційної системи для допомоги в візуалізації та аналізі травм.

Характер ран свідчить, що жертва була жива під час нападу акули. Ліва рука була відрізана – можливо це зробили через те, що вона була сильно понівечена хижаком. Окрім того, у чоловіка була відсутня права нога. Ліва нога була покладена поверх його тіла у перевернутому положенні.

Судячи зі всього, жертва отримала смертельні травми. Вчені вважають, що чоловіка атакувала біла або тигрова акула.