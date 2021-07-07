Інноваційний матеріал є екологічно чистим, повністю біологічним та нетоксичним, не завдає шкоди тканинам організму. Також матеріал такий же міцний, як титан та надзвичайно гнучкий. Нова розробка дозволить заряджати кардіостимулятори, використовуючи тільки серцебиття, усуваючи необхідність в батареях.

Цікаво Інженери розробили матеріал, завдяки якому протези можуть "відчувати" об'єкти та регенеруватися

Що відомо про розробку

Дослідники пояснюють, що при розробці використовується новий й дуже міцний біологічний матеріал, схожий на колаген, який нетоксичний та не завдає шкоди тканинам організму. Матеріал складається з молекул так званого Hyp-Phe-Phe – трипептида та меншому аналогу колагену.

В ході дослідження науковці створили нанометричну структуру із Hyp-Phe-Phe й за допомогою передових інструментів нанотехнології здійснили механічний тиск на матеріал. Експеримент показав, що матеріал виробляє електричні струм й напругу в результаті тиску. Окрім того, крихітні структури розміром всього в сотні нанометрів продемонстрували один з найвищих рівнів п'єзоелектричних властивостей.

Рухи тіла – наприклад, серцебиття, рух щелеп, випорожнення та інші рухи, які відбуваються в тілі на регулярній основі, – зарядять ваш наноматеріал електрикою, яка буде безперервно активувати імплант,

– розповідає автор дослідження професор Ехуд Газіт.

В рамках досліджень науковці прагнуть зрозуміти молекулярні механізми створеного ними матеріалу, щоб реалізувати повністю його величезний потенціал та перетворити наукове відкриття в прикладну технологію.

На даному етапі основна увага приділяється розробці медичних пристроїв, але науковці підкреслюють, що екологічно чисті п'єзоелектричні матеріали, такі як Hyp-Phe-Phe, мають величезний потенціал в широкому діапазоні областей, оскільки вони виробляють екологічно чисту енергію з використанням механічних засобів – сили, яка в будь-якому випадку використовується. Наприклад, машина, що їде вулицею, може давати енергію для вуличних ліхтарів.

Ці матеріали можуть також замінити інші п'єзоелектричні токсичні матеріали. Наприклад, свинець який в цей час широко використовуються, але є токсичним для організму.