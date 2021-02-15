Космічна їжа: Nanoracks виростить нові види їстівних рослин на орбітальних теплицях

Приватна космічна компанія Nanoracks підписала угоду з інвесторами з ОАЕ на будівництво теплиць на орбіті Землі для вирощування їстівних рослин. За словами директора Nanoracks Джеффрі Менбера, рослини, які здатні вижити в умовах космосу, дозволять вирішити проблему нестачі їжі на планеті.

Поки що немає гострої потреби вирощувати овочі в космосі для людей, але екстремальні позаземні умови зручно використовувати для створення нових видів-мутантів, які зможуть процвітати в несприятливих регіонах планети. Це завдання стає необхідністю на тлі швидких кліматичних змін.

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Над чим працюють дослідники

Протягом багатьох років було проведено багато досліджень, які демонструють, як у суворих умовах космосу з'являються нові перспективні продукти, здатні справлятися досить добре навіть в умовах пустелі. Ці рослини еволюціонують у космосі або через зміни на генетичному рівні, або через вплив радіації, відсутність сили тяжіння або поєднання всіх цих факторів.

Завдяки мутаціям ДНК, які природним чином відбуваються в космосі, і подальшому селекціонуванню вже вдалося створити рослини з більшою врожайністю і стійкістю до хвороб, а також з кращими поживними характеристиками та меншою потребою у воді,

– повідомив Лю Люсянь з Аграрного інституту Китайської академії сільськогосподарських наук в інтерв'ю Space.com.

Саме з цієї причини Nanoracks планує запустити орбітальний агротехнічний комплекс StarLab. Зробити це хочуть вже цього року. Він буде виконувати функції теплиці та дослідницького центру для вирощування нових рослин з поліпшеними характеристиками.

За словами професора Люсяня з Інституту рослинництва Китайської академії сільськогосподарських наук, Китай розробив та затвердив понад 200 сортів мутованих культур у сільському господарстві з 1990-х років, а другий за популярністю сорт пшениці, що вирощується у Китаї, Luyuan 502, був вироблений шляхом космічного розведення.

Чи зможуть вчені отримувати практично корисні рослини в умовах космосу швидше, ніж виводити їх за допомогою генних модифікацій на Землі, поки залишається питанням. Якщо проєкт втілиться в реальності, то ми дізнаємося відповідь вже дуже скоро.