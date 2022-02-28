"Нам по дорозі": українці створили бот, який допоможе знайти авто
28 лютого 2022 , 10:09Читать новость на русском
У важкий для всіх час кожен намагається допомогти чим може. Так, українці створили Телеграм-бот для пошуку авто тим, хто може цього потребувати.
Кому це потрібно
Усім, хто шукає авто, щоб виїхати в інше місто, а також тим, хто має авто і бажає допомогти. Бот "Нам по дорозі" легкий у користуванні, лише потрібно вказати необхідну інформацію.
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Як знайти чи поділитися транспортом
- У меню бота потрібно обрати потрібне: шукаєте авто чи можете когось підвезти.
- Далі обираєте звідки та куди ви їдете.
- Після цього вказуєте, скільки місць вам потрібно.
- Вказуєте інформацію для водія, чи потрібне місце для вантажу і скільки його.
Бот допоможе знайти водія чи пасажирів, кому з вами по дорозі.
Бот "Нам по дорозі" / Скриншоти 24 каналу
Раніше українці створили схожий сервіс, який допомагає попросити про будь-яку допомогу, в тому числі і знайти авто, а також надати допомогу тим, хто її потребує.
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