"Нам по дорозі": українці створили бот, який допоможе знайти авто

У важкий для всіх час кожен намагається допомогти чим може. Так, українці створили Телеграм-бот для пошуку авто тим, хто може цього потребувати.

Кому це потрібно

Усім, хто шукає авто, щоб виїхати в інше місто, а також тим, хто має авто і бажає допомогти. Бот "Нам по дорозі" легкий у користуванні, лише потрібно вказати необхідну інформацію.

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Як знайти чи поділитися транспортом

У меню бота потрібно обрати потрібне: шукаєте авто чи можете когось підвезти.

Далі обираєте звідки та куди ви їдете.

Після цього вказуєте, скільки місць вам потрібно.

Вказуєте інформацію для водія, чи потрібне місце для вантажу і скільки його.

Бот допоможе знайти водія чи пасажирів, кому з вами по дорозі.

Бот "Нам по дорозі" / Скриншоти 24 каналу

Раніше українці створили схожий сервіс, який допомагає попросити про будь-яку допомогу, в тому числі і знайти авто, а також надати допомогу тим, хто її потребує.

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