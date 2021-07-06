Як налаштувати дії при закритті кришки ноутбука – інструкція

Зазвичай при закритті кришки ноутбука пристрій відправляється у режим сну та "прокидається", коли ви знову підіймаєте її. Однак дію закриття кришки можна змінити, адже може знадобитися, щоб ноутбук залишався увімкненим при закритій кришці, або ж виконував інші дії. Розповідаємо, як змінити та налаштувати цю функцію.

Якщо вам потрібно змінити поведінку ноутбука при закритті кришки, наприклад, зробити так, щоб він не переходив у режим сну, то ця інструкція для вас. Це може знадобитися, наприклад, якщо ви працюєте підключивши ноутбук до монітора та клавіатури.

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Змінивши ці налаштування ви зможете закрити ноутбук та поставити його на підставку продовживши роботу.

Змінюємо функції при закритті кришки ноутбука

Для того, щоб змінити налаштування дій при закритті кришки ноутбука потрібно:

Натиснути ПКМ на значок акумулятора і обрати "Електроживлення".



Переходимо в налаштування "Електроживлення" / Фото 24 канал

Зліва натиснути по пункту "Вибрати дію для закриття кришки".



Рухаємося далі за інструкцією / Фото 24 канал

У пункті "Після закритті кришки" виберіть дії, які будуть виконуватися (або вказати "Нічого не робити") при цій дії під час живлення від батареї і при живленні від мережі.



Налаштовуємо дії та зберігаємо зміни / Фото 24 канал

Натиснути кнопку "Зберегти зміни".

Готово, тепер при закритті кришки ноутбука буде виконуватися задана вами дія.