Історія знає два серійні надзвукові пасажирські літаки: радянський Ту-144 та англо-французький "Конкорд". Обидва показали, що надзвуковий пасажирський політ – ідея не дуже вдала. Ту-144 був проблемним та ненадійним. "Конкорд" перебував в експлуатації 27 років, проте був збитковим – проєкт закрили у 2003 році. Основні причини того, що перевагу надають класичним літакам, а не надзвуковим – складність експлуатації та дорожнеча.

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Рендер суперджета AS2 / Фото Aerion Supersonic

Через що зупинили проєкт надзвукових літаків Aerion Supersonic

Проблеми були ті самі, що і завжди: складність в побудові та дорожнеча проєкту.

Та, якщо компанія готова була подолати проблеми складності, то недостатня фінансова база таки погубила задум.

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Раптова зупинка проєкту сталася всього через два місяці після того, як компанія оприлюднила плани з створенню комерційного авіалайнера AS3 на 50 пасажирів. На момент краху, 21 травня 2021 року, у компанії було 93 замовлення на AS2. Ціна одного суперджета складала 120 мільйонів доларів.

Виявилось, що Aerion Supersonic не має необхідної суми, щоб сертифікувати суперджет для польотів та ввести його в експлуатацію. У зв'язку з цим компанія зобов'язується повернути кошти, які були їй виплачені за попередні замовлення AS2.

Чи буде Aerion Supersonic намагатися відродити проєкт в майбутньому – невідомо.