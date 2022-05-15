Надто зайняті, щоб насолодитися космосом: космічні туристи розповіли, що вони робили на орбіті

Екіпаж приватних астронавтів місії Axiom Space Ax-1 розповіли про те, як вони провели час на Міжнародній космічній станції. Виявилося, що вони були вкрай зайняті виконанням завдань згідно з розпорядком.

Астронавти місії Ax-1 Ларрі Коннор, Марк Паті, Майкл Лопес-Алегрія та Ейтан Стіббе поділилися враженнями від подорожі на МКС. Команда відвідала прес-конференцію, щоб відповісти на запитання ЗМІ.

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Як пройшла експедиція приватних астронавтів на МКС

Спочатку передбачалося, що подорож триватиме вісім днів, але її продовжили до 15 через погодні умови на Землі. За словами екіпажу, додатковий час був корисним, але команда все одно почувалася дуже зайнятою.

Наш графік був дуже агресивним, особливо на початку місії. Темп був шаленим,

– розповів Лопес-Алегрія, який раніше був астронавтом NASA і командував місією Axiom Space.

Хоча приватні астронавти заплатили за подорож більш ніж 50 мільйонів доларів кожен, це було більше схоже на робочу відпустку. Деякі з експериментів команди включали тестування технології самозбірних роботів, роботу зі стовбуровими клітинами та створення голограм за допомогою Microsoft HoloLens.

Майкл Саффредіні, президент і головний виконавчий директор Axiom Space, сказав, що Axiom краще інтегрує майбутні місії з тим, що роблять інші астронавти, щоб нікому не заважати. Суффредіні хоче, щоб майбутні польоти тривали довше – до 60 днів. Можливо в майбутньому компанія зможе зробити місії менш завантаженими та дати більше часу, щоб приємно провести час на борту МКС.

Я думаю, що ми були настільки зосереджені на дослідженнях та інформаційно-роз'яснювальній роботі у перші 8 або 10 днів на орбіті, що нам потрібен додатковий час, щоб завершити досвід, маючи час подивитися у вікно, встановити контакт із друзями та сім'єю, просто насолодитися космосом,

– зауважив Лопес-Алегрія.

Попри те, що приватні астронавти заплатили чималі гроші за політ на МКС, вони були навантажені щоденною роботою не менше за астронавтів NASA. Багатьом були доручені важливі наукові дослідження.

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Плани Axiom Space на орбіті

Місія Axiom Ax-1 – перша велика місія компанії, але вона є частиною значно масштабнішого плану створення комерційної космічної станції на орбіті. Компанія вже розпочала будівництво першої у світі комерційної космічної станції.

Axiom планує запустити свій перший модуль на МКС у 2024 році, а потім відправити ще кілька протягом наступних кількох років. Ці модулі в кінцевому підсумку будуть від'єднані від МКС і стануть станцією Axiom, що вільно літає, на орбіті, заявила компанія.