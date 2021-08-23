Надрукувати електрогенератор: нова технологія 3D-принтерингу

3D-принтерами користуються все більше людей. З їх допомогою можна надрукувати іграшки дітям та різноманітні необхідні пристрої для власного користування. Навіть будинки уже друкують, використовуючи 3D-принтеринг. Тепер науковці "пішли далі" та використали пристрій для друку мікротермоелектричних генераторів.

Вчені полюбляють розташовувати мініатюрні датчики у неочікуваних місцях. Ці датчики потребують живлення електроенергією, а тягнути дроти до них може бути не зручно або не вигідно. Тому винахідники давно шукають шлях, як створити життєздатний електрогенератор, який був би мініатюрним. І, здається, вихід був знайдений.

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Так друкується мініатюрний термогенератор / Фото Tech Xplore

Детальніше про розробку

Термогенератори можуть виробляти електроенергію завдяки різниці температур. Якщо, наприклад, нагріти одну сторону такого пристрою, то завдяки різниці в температурі між двома сторонами почне генеруватися енергія.

Науковці шукали шляхи, як максимально зменшити такі пристрої, щоб вони змогли забезпечити енергію маленькі датчики.

Науковці почали досліджувати фарбу, яка використовується у 3D-принтерах. Вони шукали взаємозв'язок між розміром теоретичного пристрою та розподіленням заряджених частинок.

Завдяки кропітким дослідам науковці розробили власну фарбу для 3D-принтера. Вчені взяли маленький кремнієвий чип і надрукували прямо на ньому маленький стовпець (1,4 міліметра у висоту та 0,5 міліметра у діаметрі) цією фарбою.

Потім цей стовпець нагріли з однієї сторони, щоб продемонструвати термоелектричні властивості. Виявилося, що пристрій мав потужність 479 мікроватів на сантиметр у -2 ступеню. Цього було цілком достатньо, щоб забезпечити енергією маленький чип.