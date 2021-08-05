Та вчені змогли розв'язати й цю загадку. У новому дослідженні вчені використали дані з космічного телескопа Spitzer, який нещодавно "вийшов на пенсію". Науковці виявили 5 наднових зірок, які були невидимі в оптичному діапазоні, але телескоп зміг зафіксувати їх в інфрачервоному діапазоні. Це здалося дивним, адже вибух наднової зорі – це одна із найяскравіших подій у Всесвіті. То ж як помираючі зірки змогли "заховатися" від допитливого погляду науковців?

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Одна з виявлених наднових, яка розташована у галактиці Arp 148 / Фото NASA

Як наднові "ховаються" від вчених

Пил може здатися вам незручністю, коли вдома йде прибирання. Для астрономів пил виявився куди більшою проблемою, адже саме він приховував від нас численні наднові зорі.

Але Spitzer спостерігав Всесвіт не в оптичному діапазоні. Інфрачервоні хвилі, які "бачить" космічний телескоп, змогли подолати завіси із газу та пилу, які вкутували далекі галактики. Саме інфрачервоне випромінювання допомогло вченим побачити невидимі вибуху в інших галактиках.

Опрацювавши наявну інформацію, вчені зрозуміли, що кількість зірок, які вибухають збігається з розрахунками астрофізиків.

Результати "Спітцера" показують, що оптичні огляди неба, на які ми довгий час покладалися для виявлення наднових, пропускають до половини вибухів, що відбуваються у Всесвіті,

– говорить автор дослідження Орі Фокс.

Також вчений зауважує, що радий тому, що кількість вибухів наднових зірок "статистично відповідає теоретичним прогнозам". Проблема "невідповідності наднових" була вирішена.

Космічний телескоп Spitzer, інформацію з якого скористалися вчені, закінчив свою роботу у 2020 році. З 2003 року завдяки йому було зроблені численні відкриття, включаючи виявлення планетарної системи TRAPPIST-1.

На честь телескопа у NASA розробили постер, який ви можете звантажити за посиланням.



Постер NASA Spitzer / Фото NASA