Наднизькочастотні гравітаційні хвилі допоможуть зрозуміти розвиток раннього Всесвіту

Гравітаційні хвилі були передбачені досить давно, ще Загальною теорією відносності. Та зафіксувати їх вдалося лише у 2016 році. З того часу серед астрофізиків почався своєрідний бум у царині дослідження самих гравітаційних хвиль та інтерпретації причин їхньої появи.

Гравітаційні хвилі – це збурення тканини простору-часу. Вони виникають, наприклад, під час злиття двох чорних дір чи чорної діри та нейтронної зорі. Ці процеси впливають на простір-час немов камінь, кинутий у воду – він викликає хвилі на поверхні рідини. Після 2016 року науковці фіксували досить багато гравітаційних хвиль на різних частотах. Але збурення простору-часу на наднизьких "наногерцових" частотах виявити досі не вдалося.

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Лазерна інтерферометрична гравітаційно-хвильова обсерваторія (LIGO) / Фото Wikipedia

"Наногерцові" гравітаційні хвилі

Науковці з Інституту гравітаційно-хвильової астрономії Університету Бірмінгема поки не впевнені, що саме може бути причиною появи наднизькочастотних гравітаційних хвиль. Припускається, що їх можуть породжувати популяції надмасивних чорних дір у центрі галактик, які зливаються. Якщо чорні діри теж об'єднаються у процесі злиття галактик, то можуть виникнути саме такі хвилі у тканині простору-часу.

Також хвилі наногерцового діапазону можуть "розповісти" нам про історію Всесвіту до утворення галактик та чорних дір, адже вони могли виникнути відразу після Великого вибуху.

Виявлення наднизькочастотних гравітаційних хвиль потребує подальших досліджень та надчутливої техніки. Також науковці спробують виявити невловні хвилі з допомогою спостережень за мілісекундними пульсарами. Час сигналу від такого об'єкта завжди стабільний, а гравітаційні хвилі можуть порушити цю стабільність.