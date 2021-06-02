Вчені з Університету Юти (США) проаналізували дані двох репрезентативних опитувань, в яких взяли участь 8285 респондентів. Їх просили оцінити власну здатність розпізнавати брехливі новини, а потім спробувати визначити достовірність ряду заголовків, опублікованих на платформі Facebook.

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Результати дослідження

Результати продемонстрували тривожну картину. Близько 90 відсотків людей оцінили свою здатність викривати дезінформацію в заголовках новинного контенту вище середнього. Це свідчить про те, що багато хто навіть не усвідомлює вразливість перед фейковими повідомленнями.

В цілому неправдиві новини траплялися на 22 відсотки вище, ніж припускали респонденти. При цьому близько 20 відсотків взагалі вважали, що їх "чуття" до фейкових новин наполовину, а то й більш сильне, ніж виявилося в реальності.

Ті ж люди частіше відвідували сайти, які поширюють неправдиву інформацію. Вони могли не тільки довіряти подібному контенту, але і поширювати його. І хоча наявність кореляції ще не говорить про причинно-наслідковий зв'язок, дослідники все ж переконані, що надмірна самовпевненість пов'язана зі зниженою здатністю розпізнавати фейковий контент.