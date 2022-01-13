Надмасивна чорна діра у центрі Чумацького Шляху виявилася загадковішою, ніж вважалося

У центрі нашої Галактики розташована надмасивна чорна діра. Навколо неї обертають декілька зірок, які гравітацією компактного об'єкта розганяються до неймовірних швидкостей.

Чорна діра Стрілець A* (Sagittarius A*, Sgr A*) розташована у центрі Молочного Шляху та має масу, що становить близько 4,3 мільйона мас Сонця. Науковці "люблять" цей компактний об'єкт, адже Стрілець А* дозволяє гарно себе розглянути. Ми можемо побачити, як декілька зірок обертаються навколо надмасивної чорної діри (НМЧД), можемо розглянути інші деталі та можемо з безпечної відстані вивчати загадки об'єкта.

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Чорна діра у центрі Галактики: дивіться відео

Хаотичність та непередбачуваність

Наукова група дослідила чорну діру в центрі Галактики, проаналізувавши дані за 15 років спостережень за Стрільцем А*. Об'єкт є потужним джерелом гамма-, радіо- та рентгенівського випромінювання. Тому спостереження у цих діапазонах ведуться постійно.

Виявилося, що НМЧД спалахує мало не щодня, випромінюючи у ці моменти ще потужніше, ніж зазвичай. Вчені вирішили дізнатися причини таких спалахів. Виявилося, що найбільша інтенсивність чорної діри спостерігалася у 2006 – 2008 роках. Але у наступні чотири роки відбувся різкий спад активності. Після 2012 року частота спалахів знову зростає.

Не дивлячись на те, що наукова команда отримала дані за 15 років спостережень, якусь закономірність в активності виявити поки не вдалося. Це більше схоже на те, що спалахи відбуваються досить хаотично та непередбачувано. Ймовірною причиною зростання активності є моменти, коли поряд з компактним об'єктом проходить зірка чи газова хмара – тоді матеріал цих об'єктів буквально падає на чорну діру, спричиняючи спалахи у різних діапазонах. Проте цю гіпотезу поки не вдалося підтвердити.