Система допомоги водієві Autopilot, реалізована у електромобілях Tesla, викликала питання у федеральних регулюючих органів. Національне управління безпеки руху міністерства транспорту США (NHTSA) підтвердило факт проведення розслідування 23 нещасних випадків за участі автомобілів Tesla, водії яких використовували або могли використовувати режим Autopilot.

В одному з ДТП, що сталося у березні, автомобіль Tesla Model Y врізався у поліцейську машину, що стояла на правій смузі шосе з увімкненими аварійними вогнями. Відомо, що водій автомобіля, який отримав серйозні поранення, використовував режим "Автопілот", попри те, що у Tesla попереджають водіїв, що вони повинні бути готові у будь-який момент перейняти керування на себе.

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Спочатку нам потрібно побачити результати розслідувань, але ці інциденти є останніми прикладами, що демонструють низьку здатність автфвок Tesla виявляти і попереджати зіткнення з автомобілем, що зупинився на шосе,

– повідомив Джейсон Левін, виконавчий директор Центру автомобільної безпеки.

Не найкращий час для Tesla

Нове розслідування проходить у критичний момент для Tesla, адже після досягнення рекордного максимуму цього року ціна її акцій впала на 20% на тлі втрати компанією частки ринку. Нещодавно надійшли у продаж Ford Motor Mustang Mach E і Volkswagen ID.4, які вважаються серйозними конкурентами моделі Model Y.

Результати розслідування важливі не лише для Tesla, але і для інших технологічних і автомобільних компаній, що розробляють системи автономного водіння. У той час як Ілон Маск неодноразово заявляв, що широке використання автономних автомобілів вже не за горами, такі компанії, як Ford, General Motors і Waymo (підрозділ Alphabet, материнської компанії Google) вважають, що цей момент може настати через роки або навіть десятиліття.

Варто також додати, що раніше Ілон Маск зазначав, що проблемою широко застосування повністю автономних автомобілів є недостатня кількість даних. Як тільки Tesla надасть регуляторам достатньо даних, які свідчитимуть про суттєво меншу кількість аварій під керуванням автопілота у порівнянні з водіями, контролюючі органи зможуть надати дозвіл на повноцінне використання автономних автівок. Маск повідомляв, що це станеться тоді, коли автопілот наїздить близько мільярда кілометрів дорогами США.