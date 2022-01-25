Наприклад, рідка вода існує в океанах під поверхнею супутника Юпітера Європи чи супутників Сатурна Енцелада та навіть маленького Мімаса. У 2018 році з'явилися дані з радарів європейського космічного апарату Mars Express, які свідчили, що під південною крижаною шапкою Червоної планети теж є велетенський резервуар з рідкою водою.

Цікаво The Wall – безмежний футуристичний дисплей для бізнес-потреб



Марс та льодяна шапка на південному полюсі / Фото NASA

Озеро на Марсі

Після публікування даних з Mars Express у науковців з'явилася надія, що на Марсі дійсно існує підповерхневе озеро з рідкою водою. Це б було унікальне утворення, де гіпотетично могло б існувати навіть життя. Також ці поклади могли б використовувати колоністи. Що ж, ймовірно, ніякого озера там немає.

Науковці заново перевірили дані з радарів європейського космічного апарату та припустили, що їх могли не правильно інтерпретувати. Така думка з'явилася тому, що гіпотетичне озеро з рідкою водою на південному полюсі могло б існувати лише за певних умов: дуже солена вода та місцеве джерело тепла.

Це не відповідає тому, що ми знаємо про цей регіон,

– говорить планетолог та автор дослідження Cyril Grima.

Вчені вирішили поекспериментувати й скористалися комп'ютерною моделлю Марса, на всю поверхню якого додали льодовий щит, еквівалентний такому на південному полюсі. Далі дослідники подивилися, як би тепер виглядала мапа Червоної планети, якби вони скористалися радіолокаційними даними з Mars Express. Виявилося, що планета вкрилася плямами-міражами – такими, як й радіолокаційна пляма, яку пояснили наявністю озера.

Науковці пояснили, що такі "міражі" збігаються з розташуванням вулканічних рівнин. Вчені припускають, що на цих рівнинах можуть бути залишки лави та каміння, що багате на залізо та інші елементи. Ймовірно, у комбінації з льодом вони викривлюють дані радару. В іншому дослідженні припускають, що це може бути марсіанська глина, яка також подібним чином відбиває сигнал радару.