Інформація про гіпотетичне існування підльодовикового озера на Марсі з'явилася у 2018 році. Припущення базується на специфічному відгуку радара космічного апарату Mars Express. Лише вчора ми писали про те, що, ймовірно, ніякого озера під товщею льоду там немає – уся справа у специфіці викривлення сигналу, відбитого від лави чи каміння, насиченого залізом. Та паралельно з'явилося дослідження із протилежною думкою.

Читайте на сайті "Марс атакує": автоматичний апарат на Червоній планеті опинився в небезпеці



Зображення південного полярного регіону Марса, складене із фотографій Mars Express / Фото SYFY Wire

Озеру під товщею льоду бути!

Критики існування води під льодовиковою шапкою Марса стверджують, що характерний відгук радіолокатора стався через наявність під льодовиком прошарку глини чи гідратованої солі. Та не всі погодилися з цим й група науковців почала своєрідне "контрдослідження". Для цього вони заручилися кваліфікованою підтримкою геофізика Девіда Стіллмана, який понад десятиліття займається вивченням властивостей різних матеріалів за низьких температур.

Науковці дослідили антифризні властивості доволі екзотичних солей, які існують на Марсі. Виявляється, що якщо ці солі будуть розчинені у воді, то навіть за температури близько -70 градусів за Цельсієм та не буде замерзати. І саме така вода, у вигляді підльодовикового озера чи бувши затиснутою між прошарками чи зернами (маленькими частинками) льоду, буде давати відповідний радіолокаційний відгук. Гіпотетично, така рідина розташована на глибині близько 1,6 кілометра від поверхні.

Очевидно, що, щоб "поставити крапку" у гіпотезі існування озера під льодовиковою шапкою Марса, потрібні додаткові дослідження та, ймовірно, повторні прольоти дослідницьких апаратів над південним полюсом Червоної планети, щоб знову здійснити заміри та спостереження.