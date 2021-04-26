Над Землею зійде рожевий супермісяць: відомі час і дата

Рожевий Супермісяць з’явиться в нічному небі у вівторок 27 квітня. Це так звана повня, якою можна буде насолодитися у будь-якому куточку планети.

Таке астрономічне явище трапляється тоді, коли по своїй еліптичній орбіті Місяць проходить місце, найближче до Землі. Це буде друга суперповня у 2021 році.

Читайте також SpaceX відправить на Місяць апарат для пошуку води

Насправді Місяць не буде рожевим

Насправді Місяць не буде рожевим, як випливає з його назви, а матиме теплий золотистий відтінок .

. Так назвали його на честь рожевої квітки флокс, яка цвіте в цю пору року в Північній Америці.

Однак природний супутник Землі стане на 14% більшим і на 30% яскравішим за типовий повний місяць.



Квітка флокс / Фото Getty Images

Коли можна побачити рожевий місяць

Кращий час, щоб побачити рожевий місяць, для українців настане 27 квітня о 5:33. Тож якщо ви не хочете пропустити цю важливу астрономічну подію, варто поставити будильник на кілька хвилин раніше, щоб встигнути зайняти зручне місце.



Супермісяць буде видно у будь-якому куточку планети / Фото Getty Images

Звичайно, найбільше пощастить тим, хто має у своєму домі чіткий вид на горизонт або ж мешкає на верхніх поверхах. Однак, їм слід заздалегідь розібратися з якої сторони вікна сходитиме Місяць. А тим, кому не так пощастило, треба шукати інших можливостей, щоб побачити рожевий місяць, який, безсумнівно, стане чудовим видовищем.



Неймовірне видовище супемісяця / Фото Getty Images

Схрещуємо пальці і сподіваємося, що цього дня небо не буде вкритим щільними хмарами.

Коли ще зійде Супермісяць

Але не засмучуйтеся, якщо ви пропустите цю астрологічну подію, адже цього року будуть й інші визначні пам’ятки, які прикрасять нічне небо. Зокрема, 26 травня можна буде побачити "Квіткову суперповню", а 24 червня – "Полуничну суперповню".



Чекаємо супермісяця у травні та червні / Фото Getty Images