Над Пенсільванією, США, 1 січня 2022 року приблизно об 11:20 за місцевим часом був зафіксований потужний вибух. Люди повідомляють про це навіть із сусідніх штатів – така була потужність. Та перейматися американцям не варто, адже високо в атмосфері вибухнув метеороїд.

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Фіксація вибуху боліда інфразвуковою станцією / Фото фейсбук NASA Meteor Watch

Що відомо про "пенсильванський болід"

За прикрим збігом обставин візуально ніхто не зміг спостерігати за падінням та вибухом метеору – Пенсільванія тоді була вкрита густими хмарами. Але вибухова хвиля рознеслася навколо, тому люди повідомляють, що відчули, наприклад, тремтіння вікон та сам звук.

Вибух також зареєстрував метеорологічний супутник на геостаціонарній орбіті GOES-16. Але ті ж самі хмари не дозволили космічному апарату отримати достатньо даних, щоб провести "енергетичну оцінку" та дізнатися розміри та потужність вибуху. Та, на щастя, ударну хвилю також зареєструвала інфразвукова станція, що й дозволило принаймні приблизно дізнатися швидкість, розміри тіла, масу, силу вибуху та оцінити можливу яскравість.

Швидкість тіла становила приблизно 72,4 тисячі кілометра на годину.

Розмір метеороїда оцінюється у 0,9 метра в діаметрі.

Маса тіла – близько 450 – 500 кілограмів.

Сила вибуху оцінюється у 27,2 – 30 тонн у тротиловому еквіваленті.

Якби на небі не було хмар, то навіть серед білого дня метеор був би чітко видимий, адже його яскравість була у 100 разів більшою за яскравість повного Місяця.

Що ж, у Сполучених Штатах вийшов дійсно космічний салют на честь Нового Року.