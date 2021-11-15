Над США помітили рідкісний метеор

З космосу постійно щось намагається проникнути на Землю. Мова йде не про інопланетян, а про космічне каміння – астероїди, метеороїди та космічний пил. Більшість цих об'єктів не "доживають" до зіткнення із Землею. А деякі взагалі можуть продовжити свій шлях у космосі.

Період з 8 по 11 листопада 2021 року видався "гарячим". Було зареєстровано кілька космічних об'єктів – метеороїдів, які згорали в атмосфері. Та найцікавішим виявився грейзинг.

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Метеор-грейзинг над США

Ввечері 9 листопада 2021 року над США був зареєстрований рідкісний тип метеорів – грейзинг. Такі космічні тіла характерні тим, що зустрічаються з атмосферою під дуже малим кутом. "Наш" об'єкт мав кут зустрічі близько 5 градусів. Завдяки цьому такі метеороїди можуть пронестися через атмосферу на велетенській швидкості та продовжити свій шлях у космосі. Таке явище надзвичайно рідкісне.

Політ метеора над США: дивитись відео

Метеор-грейзинг, що був зареєстрований 9 листопада, летів так довго в атмосфері, що викликав певний переполох. Ззовні це може нагадувати космічний корабель, який спускається з космосу. Швидкість руху космічного тіла складала близько 62 тисяч кілометрів на годину, висота – 88 кілометрів. Довжина польоту крізь атмосферу – 300 кілометрів.

Його шлях був настільки довгим, що наше автоматизоване програмне забезпечення не могло опрацювати всі дані,

– говорять у NASA.

Та цей метеор, ймовірно, не зміг покинути земну атмосферу та все ж згорів у ній. Спеціалісти говорять, що "кінцева точка" його шляху розташована приблизно на висоті 55 кілометрів над містечком Латтс, штат Теннессі. Цілком ймовірно, що міг спостерігатися невеликий фрагмент комети Енке.

На жаль в регіоні, де був помічений метеор була висока хмарність. Через це кількість фото та відео обмежена.



Мапа з траєкторією руху метеора та позначками очевидців / Фото International Meteor Organization