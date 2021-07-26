Над Норвегією пронісся величезний метеорит: вражаюче відео

У місті Осло, що у Норвегії пронісся величезний метеорит. Він ненадовго освітив південну частину Норвегії.

Інцидент трапився 25 липня. Метеорит нісся зі грюкотом та світлом – люди добре помітили його. Помітно його було всього 5 секунд.

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У Норвегії пронісся метеорит

Подію зафіксувала веб-камера в Холместранді, що на південь від Осло. Було видно вогняну кулю, що падає з неба з яскравим спалахом, який освітив пристань для яхт.

Проте ніяких уламків та повідомлень про руйнування не надходило.

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Місцеві експерти проаналізували відео з камер та пояснили, що:

метеорит впав на Землю у великій лісистій місцевості під назвою Фіннмарк;

ця місцевість всього за 60 кілометрів на захід від столиці Норвегії Осло.

На думку одного із експертів, метеорит рухався зі швидкістю 15 – 20 кілометрів на секунду і освітив нічне небо приблизно на 5 – 6 секунд. Він також пояснив, що це був великий камінь, який, ймовірно, рухався між Марсом і Юпітером та є поясом астероїдів.

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