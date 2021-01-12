В атмосфері Землі над Камчаткою у Росії 11 січня вибухнув метеорит. Це явище зафіксували на відео.

Що відомо про метеорит

Енергія вибуху метеорита сягала від 1 до 5 кілотонн у тротиловому еквіваленті, повідомили у телеграм-каналі BELTA.

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Фахівці припускають, що рух метеорита в щільних шарах тривав 55 секунд. Діаметр небесного тіла становив близько 10 метрів. Наразі вчені шукають сигнал входження метеорита.

У соцмережах вже оприлюднили відео явища. На ньому видно, як метеорит вибухає, не долітаючи до землі.

Нещодавні метеорити

Зауважимо, вранці 23 грудня у небі над Китаєм також зафіксували падіння метеорита. Оскільки він впав у безлюдній місцевості, обійшлось без жертв та руйнувань.

У листопаді яскравий метеорит пронісся над узбережжям Тасманії та впав у море.

Дивіться відео, на якому, ймовірно, над Камчаткою падає метеорит: