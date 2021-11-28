Метеор помітили десятки жителів Лос-Анджелеса та прилеглих містечок. Він пронісся приблизно із заходу на схід 25 листопада 2021 року о 4:12 за Всесвітнім координованим часом. Понад 100 осіб надіслали рапорт про спостереження за космічним тілом Міжнародній метеорній організації. Цікавим видається те, що метеор був не схожий на своїх "однокласників" та, ймовірно, належить до рідкісного типу – грейзинг.

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Траєкторія польоту метеороїда / Скриншот International Meteor Organization

Детальніше про рідкісний метеор

Метеор-грейзинг – це метеороїд, який входить в атмосферу планети під дуже малим кутом. Тому такі космічні тіла не пробивають її, "намагаючись" досягнути поверхні Землі, а немов проносяться вздовж атмосфери.

Проліт метеора над Каліфорнією: дивитись відео

Метеор-грейзинг може не згоріти в атмосфері та продовжити свій шлях космічним простором. Щоправда, тепер його орбіта значно зміниться, адже атмосфера планети значно загальмує об'єкт. Інші ж метеори такого типу згорають в атмосфері, хоча й проходять її на великих висотах.

Яскравий метеор над США: дивіться відео

Поки що немає підтвердження того, що "Каліфорнійський метеор" – це дійсно метеор-грейзинг. Та цілком ймовірно, що саме так воно і є, адже об'єкт мав доволі характерні особливості: дуже довгий шлях в атмосфері, практично відсутність хвоста (хоча це й не обов'язкова умова), нестандартний кут польоту, відносно невелика яскравість та спостережувана швидкість.

Ймовірний метеор-грейзинг над Каліфорнією: дивіться відео

Чи був це грейзинг, чи все ж звичайний болід – скажуть спеціалісти. Наразі відомо, що вперше об'єкт помітили на висоті близько 79 кілометрів, а його швидкість становила приблизно 56 тисяч кілометрів на годину. Космічне тіло подолало близько 160 кілометрів у атмосфері та розпалося на шматки.