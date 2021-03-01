Нещодавно Національна дослідницька лабораторія оптико-інфрачервоної астрономії США опублікувала дивовижну фотографію, на якій можна розглянути відразу дві рідкісних блискавки.

У 2017 році у небі над обсерваторією Мауна-Кеа на Гавайях були зафіксовані дві блискавки: червоний спрайт і синій струмінь. За словами астрономів, обидва явища зустрічаються рідко, а головне, вони тривають короткий проміжок часу, через що відстежити їх вкрай складно.

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Фото рідкісних блискавок

Оприлюднили фотографію лише на цьому тижні. На сайті відомства можна завантажити знімок у різній роздільній здатності, в тому числі і адаптованій під різні монітори.



Рідкісне явище – дві блискавки на одному фото / Фото Noirlab

Ми бачили ще кілька подібних явищ, але це був найкращий приклад спрайту в верхніх шарах атмосфери,

– заявляють вчені.

Варто зазначити, що це не перший дивовижний знімок спрайтів, зроблений дослідниками. Раніше вони також фіксували на фото спрайт у вигляді гігантської червоною медузи. Астрономи запевняють, що такі рідкісні явища краще вивчати з космосу.



Унікальне фото червоного спряйту у вигляді медузи / Фото Noirlab