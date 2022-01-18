Над Бразилією пронісся яскравий метеор: "його" можна купити

Космічним простором блукають безліч великих та малих об'єктів. Іноді на траєкторії їхнього руху опиняється Земля й тоді ми бачимо "зірку, що падає". Іноді такі "зірки" бувають дуже яскравими.

Нещодавно, 14 січня 2022 року, над штатом Мінас-Жерайс, Бразилія, пронісся яскравий болід. Метеор був дуже яскравим, що дозволило помітити його багатьом людям та камерам спостереження. Ймовірно, траєкторія його руху пролягала західніше міста Уберландія.

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Метеор над Бразилією: дивіться відео

Яскравий болід пролетів над Бразилією: дивіться відео

Метеор чи метеорит?

Поки спеціалісти не знають, чи космічний гість досягнув поверхні Землі, що б дозволило перекласифікувати його у "ранг" метеоритів. Та поки "спеціалісти не знають", бразильський шахтар уже продає гіпотетичний уламок метеорита за 15 900 реалів – це близько 2 885 доларів. Попередньо з'явилася фотографія, як чоловік миє знайдений об'єкт, а також фотографія з місця, де "камінь" був знайдений.

Багато користувачів мережі відразу зауважили, що об'єкт абсолютно не схожий на метеорит.



Гіпотетичний "бразильський метеорит" / Фото твітер Gustavo de Paula

Відомо, що болід з'явився на висоті 62 – 86 кілометрів. Він рухався з приблизною швидкістю 47 тисяч кілометрів на годину. Пролетівши понад 100 кілометрів на захід та знизившись до 40 кілометрів, об'єкт вибухнув.

Поки точно не зрозуміло, чи дійсно відбулося "випадання метеорита" під час вибуху материнського тіла. Координатор Бразильської метеорної мережі припускає, що це цілком могло статися. Спеціалісти досі розраховують траєкторію руху об'єкта на основі доступних відеозаписів.

Яскравий метеор проноситься над Бразилією: дивіться відео