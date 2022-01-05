Наче сама Земля: Acer представила ноутбук у колаборації з National Geographic

Продовжуємо розповідати про цікаві новинки з виставки CES 2022. Компанія Acer представила спеціальну версію ноутбука Aspire Vero в колаборації з National Geographic.

Як заявляють в компанії, ця спеціальна версія ноутбука Aspire Vero відображає прагнення до сталого розвитку та збереження довкілля заради майбутніх поколінь. Кожна покупка цього комп'ютера у США допоможе підтримати міжнародну некомерційну організацію National Geographic Society в її роботі із захисту довкілля.

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Aspire Vero National Geographic Edition: дизайн ноутбука

Однією з найпомітніших особливостей є дизайн. Поверхня ноутбука схожа на камінь, щоб нагадувати поверхню самої планети Земля. Жовті вкраплення контрастують із текстурованою сірою поверхнею. Як сказано на сайті виробника, в складі корпусу не містить фарби. На пробілі розмістили напис: "For Planet Earth" (Заради планети Земля).



Acer Aspire National Geographic Edition / Фото Acer

Корпус на 30 відсотків складається із переробленого пластику, що дозволяє скоротити викиди вуглекислого газу на 21 відсоток під час його виробництва.

Рамка екрану ноутбука також на 30 відсотків складається із переробленого пластику.

Клавіші – на 50 відсотків.

Перше, що помітять користувачі – це розсип ліній, що перетинають приблизно половину верхньої кришки. Вони є фрагментом топографічної карти й ділять поверхню ноутбука на сушу та море, нагадуючи про вплив глобального потепління на підвищення рівня моря. При відкритті ноутбука на очі одразу ж потрапляє впізнавана жовта рамка National Geographic.

Корпус Acer Aspire National Geographic Edition / Фото Acer

Конструкція розроблена з урахуванням можливості модернізації та самостійного ремонту, що дозволяє продовжити термін служби. Нижня кришка корпусу знімається за допомогою одинадцяти стандартних хрестоподібних гвинтів. Внутрішні компоненти розташовані таким чином, щоб користувач міг легко замінити оперативну пам'ять і накопичувач.

Пакування

Пакування ноутбука – це багатоцільова коробка із також перероблених матеріалів. Компанія наголошує, що після отримання пристрою коробку можна використовувати для інших потреб. Для прикладу виробник навіть показав один з варіантів такого застосування.

Упаковка ноутбука / Фото Acer

При її виробництві використовується 85 відсотків переробленого паперу.

Чохол виготовлено на 100 відсотків з промислового переробленого пластику, як і додатковий аркуш між дисплеєм та клавішами ноутбука.

Aspire Vero National Geographic Edition: характеристики ноутбука

Ноутбук оснащений процесором Intel Core 11 покоління з графікою Intel Iris Xe.

Користувачам доступна заздалегідь встановлена ​​ОС Windows 11.

Заявлена підтримка стандарту Wi-Fi 6.

Екран 15,6-дюймовий FHD IPS з підтримкою технології Acer TrueHarmony.

Для зручності також передбачений набір портів, серед яких USB-C і два порти USB 3.2 Gen1 Type-A, один з яких можна використовувати для заряджання мобільних пристроїв навіть при вимкненому комп'ютері.

Ціна та дата старту продажів

Acer Aspire Vero National Geographic Edition надійде у продаж у Франції у березні за ціною від 899 євро.

У Китаї – в січні.

Також він буде доступний у кількох країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Про інші країни поки нічого невідомо.

Більше зображень Acer Aspire Vero National Geographic Edition / Фото Acer