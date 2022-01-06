Офіційної демонстрації технології поки що не було, проте її роботу продемонстрував один із користувачів твіттера. У ролику видно темно-сіру машину, яка раптово (всього за кілька секунд) стає білою – мабуть, на потрібну кнопку натискає людина, що стоїть поряд з машиною.

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Зміна кольору виглядає футуристично, може навіть здатися, що при створенні ролика використовувалася комп'ютерна графіка.

Технологічні компанії та автовиробники регулярно показують потужні інноваційні рішення на виставці CES у різні роки; деякі технології згодом виходять на ринок, інші ж так і залишаються в прототипах.

Поки що незрозумілі й наміри BMW: компанія заздалегідь попередила, що має намір продемонструвати це рішення, але не уточнила, чи збирається випустити його на ринок.

Цікавий факт! Автор опублікованого запису уточнив, що фарба дуже чутлива до перепадів температури. Тому автовиробнику довелося виділити для демонстрації технології два електромобілі – запасний знадобився на той випадок, якби перший перегрівся чи переохолодився.