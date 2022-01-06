Офіційної демонстрації технології поки що не було, проте її роботу продемонстрував один із користувачів твіттера. У ролику видно темно-сіру машину, яка раптово (всього за кілька секунд) стає білою – мабуть, на потрібну кнопку натискає людина, що стоїть поряд з машиною.
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Зміна кольору виглядає футуристично, може навіть здатися, що при створенні ролика використовувалася комп'ютерна графіка.
Технологічні компанії та автовиробники регулярно показують потужні інноваційні рішення на виставці CES у різні роки; деякі технології згодом виходять на ринок, інші ж так і залишаються в прототипах.
Поки що незрозумілі й наміри BMW: компанія заздалегідь попередила, що має намір продемонструвати це рішення, але не уточнила, чи збирається випустити його на ринок.