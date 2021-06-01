Згідно з новими правилами, з якими можна ознайомитися на офіційному сайті Youtube, сервіс буде вставляти рекламу в усі відео. При цьому дохід від реклами на каналах, які не підключені до партнерської програми, буде повністю йти в бюджет YouTube.

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Що це означає для звичайних користувачів

Це означає, що тепер кількість реклами, яку ви бачитимете під час перегляду відео на Youtube збільшиться, адже вона буде присутня майже у кожному відео.

Якщо ж ви блогер, то у випадку, навіть якщо ви не користуєтеся партнерською програмою у деяких ваших відео може з'являтися реклама. При цьому ви не будете отримувати дохід від таких оголошень.

Крім того, доходи блогерів, які проживають за межами США, але які отримують прибуток від переглядів американських глядачів, будуть обкладатися податком. Нововведення стосуватиметься доходів від:

прямих переглядів;

переглядів через YouTube Premium;

суперчат і спонсорство.

Блогерам необхідно надати індивідуальний податковий номер, найменування юридичної особи та назву каналу для оподаткування доходу. Без цих даних відеохостинг зможе отримувати до 24% доходів з переглядів.

Нагадаємо, що Youtube кілька тижнів тому розпочав розсилку листів користувачам сервісу в яких інформував про зміни правил користування сервісом, які набули чинності 1 червня 2021 року.

Цікаво. Варто зазначити, що нові для нас правила у США набули чинності ще у листопаді 2020 року.