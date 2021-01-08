Відповідальна за розробку стандарту Wi-Fi організація Wi-Fi Alliance почала сертифікацію першої хвилі пристроїв з підтримкою нового стандарту Wi-Fi 6E. Багато з них, ймовірно, ми побачимо на віртуальній виставці CES 2021. Новинки з підтримкою Wi-Fi 6E принесуть з собою найбільше оновлення стандарту Wi-Fi за останнє десятиліття.

Як пише джерело, "майбутнє оновлення Wi-Fi, по суті, схоже на перехід з двосмугової дороги на восьмисмугове шосе". Бездротові з'єднання повинні стати швидшими і надійнішими. Багато нових смартфонів, ноутбуків, телевізорів, маршрутизаторів та іншого в цьому році будуть оснащені модулями Wi-Fi 6E, що означає додавання до традиційних діапазонів 2,4 і 5 ГГц діапазону 6 ГГц, повідомляє сайт The Verge.

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Що відомо

Діапазон 6 ГГц вільний від ліцензування не у всіх країнах. Його, наприклад, дозволено використовувати в США. Великобританія, Південна Корея, ЄС, Чилі й Об'єднані Арабські Емірати готуються дати зелене світло новому стандарту. Регулятори в Бразилії, Канаді, Мексиці, Японії і в ряді інших країн теж схильні в майбутньому дати такий дозвіл.

Окремі пристрої з підтримкою Wi-Fi 6E почали з'являтися з вересня 2020 року. Всього, як впевнені аналітики, у 2021 році на ринок буде випущено близько 300 мільйонів пристроїв з підтримкою Wi-Fi 6E.

У смартфонах підтримка Wi-Fi 6E першою з'явиться завдяки SoC Qualcomm Snapdragon 888. На ньому незабаром вийде цілий пакет флагманських пристроїв всіх провідних виробників.