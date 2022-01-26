Отже, м'ясо перетворило примата на людину? Насправді ми і є примати виду Homo sapiens. Але головне питання, звісно, не у цьому. Чи дійсно перехід до м'ясоїдства сприяв еволюції так, як вважається? Група науковці доводить, що, ймовірно, це не так.

До теми Енергія та людина: що вирізняє нас серед інших приматів



Можливо, саме так виглядали Homo erectus під час полювання / Фото UK Forum

Homo erectus та м'ясо

Знайшовши в Африці перший вид архаїчних людей, Homo erectus, дослідники відмітили зростання м'яса в їхньому раціоні. Саме у цих ймовірних наших пращурів спостерігається ріст об'єму мозку та розмірів тіла. Це пов'язали із м'ясоїдством (якщо бути точнішим – "перетворення" з рослиноїдних тварин на всеїдних), що й не дивно, адже м'ясо являло собою значно поживніше джерело енергії, яке краще засвоювалося.

Це цікаво! У зв'язку з включенням до раціону м'яса у ранніх людей мали зменшитися у розмірі щелепи (і м'язи, що ними рухають), що забезпечило зростання об'ємів мозку. Також мали зменшитися розміри кишківника, який потребує багато енергії на функціонування – це означало, що більше енергії могло бути виділено організмом для мозку.

Та нещодавно опубліковане дослідження групи науковців ставить "м'ясну теорію розвитку людини" під сумнів. Вчені відзначили, що для твердження "м'ясо сприяло еволюції мозку" потрібно було провести кількісне дослідження з місць розкопів зі всієї Африки. Цього раніше ніхто не робив. Тому збором інформації зайнялася наукова група, опрацювавши зооархеологічні дані з місць розкопів зі Східної Африки за період 2,6 – 1,2 мільйона років тому.

Виявилося, що "не спостерігається стійкого збільшення кількості свідоцтв м'ясоїдності гомінінів". Простіше кажучи, у часовому проміжку не спостерігається зростання споживання ранніми людьми м'яса. А це ставить думку, що "м'ясо зробило нас людьми" під сумнів. А це, ймовірно, ставить перед сучасними вченими нове завдання – пояснити зміни у тілі та поведінці людей, якщо це не пов'язано із полюванням та споживанням м'яса.