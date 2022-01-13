М'яч для регбі: астрономи виявили екзопланету дивної форми

Комічний телескоп "Хеопс" Європейської космічної агенції виявив першу планету у формі, яка швидше нагадує м'яч для Регбі, а не сферичну кулю, до якої усі вже звикли.

Ми звикли, що планети мають сферичну форму. Цьому сприяє сила тяжіння, яка діє поступово на всі боки, від центру до країв. Незначні відхилення є, як от у нашої Землі – планета дещо приплюснута на полюсах, але загалом усі планети однаково круглі.

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Що відомо про дивну планету

Планета WASP-103b із щільністю, що у півтора рази перевищує щільність Юпітера, розташована у сузір'ї Геркулес на відстані приблизно 1225 світлових років від Землі.

За допомогою нових даних, зібраних телескопом "Хеопс", що вимірює проходження екзопланети через меридіан, та їх зіставлення з даними, отриманими "Габблом" та "Спітцером", вчені змогли побачити, як приливні сили деформували екзопланету, перетворивши її з кулі на витягнуту сферу.

Чому планета WASP-103b має таку форму

Деформація планети викликана гравітаційним впливом зірки, яка у півтора рази більша від нашого Сонця. При цьому планета розташована зовсім близько до неї – за 2,9 мільйона кілометрів. Для порівняння, між Землею та Сонця приблизно 150 мільйонів кілометрів.

Дослідження планети

Наукові співробітники визначили розподіл маси всередині планети, що, своєю чергою, допомогло їм розкрити її внутрішню структуру.

Розрахунки показали, що WASP-103b у півтора рази масивніша за Юпітер. Водночас її радіус майже вдвічі більший, ніж у найбільшої планети Сонячної системи. Астрономи припускають, що планета "роздулася" через спеку зірки або ж інші механізми.

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Чи існують інші такі ж химерні планети?

Цілком ймовірно, що WASP-103b не єдина у своєму роді планета, яка має нехарактерні форми через особливість розташування до своєї зірки. Водночас наразі немає інших переконливих доказів існування таких планет.

Але вже зовсім скоро все може змінитися, адже нещодавно у космос відправили головний інструмент людства для дослідження Всесвіту – телескоп "Джеймс Вебб". Він вже розгорнув сонячні щити, а також головне та допоміжне дзеркала та продовжує рухатися у напрямку своєї мети – точки Лагранжа L2.