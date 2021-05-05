Музиканти просять Spotify не прослуховувати користувачів у реальному часі: невже він збирався

Коаліція з понад 180 музикантів, які співпрацюють з потоковим сервісом Spotify, направила офіційний запит компанії. Вони просять відмовитися від постійного прослуховування своїх користувачів, оскільки це порушує права людини.

Мова йде про патент, який компанія отримала минулого року. Він передбачає технологію, яка вміє рекомендувати музику на підставі даних про емоційний стан користувача, його статі, віку, мовного акценту та навіть інформації про те, які люди його зараз оточують.

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Порушення прав

Цей патент стривожив громадськість.

Коаліція музикантів підписала лист Даніелю Еку, гендиректору Spotify.

Творці контенту просять компанію дати публічну обіцянку ніколи не використовувати цей патент у своїх продуктах.

у своїх продуктах. На їхню думку, такий метод збору даних передбачає постійне прослуховування і відстеження користувачів, збір величезної кількості особистих даних, що є обурливим саме по собі, а в гіршому випадку може спровокувати величезний витік і використання цієї інформації зловмисниками.

Музиканти вважають, що ніякі заробітки не варті того, щоб так грубо порушувати особистий простір людей — тим більше, що алгоритми Spotify і без того вельми точні та не викликають нарікань у точності роботи.

У Spotify немає абсолютно ніяких підстав навіть намагатися визначити наш вік, стать, стан, настрій, оточення та інші подробиці особистого життя,

— каже політичний аналітик групи цифрових прав Access Now, чию цитату додали до листа.

Відповідь Spotify

Spotify вже офіційно відповів на це прохання. Зокрема, компанія сказала, що подавати різні патенти – це звичайна практика. Реєстрація зовсім не означає, що патент будуть впроваджувати.

Однак автори листа, серед яких є Том Морелло, Eve 6, DIIV та інші, не задоволені такою відповіддю. Вони хочуть отримати конкретну обіцянку від Spotify не реалізовувати патент.