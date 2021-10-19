Частиною проєкту на OnlyFans стали Музей Альбертіна, Музей Леопольда, Музей історії мистецтв і Музей природної історії. Усі вони зможуть розмістити свої "оголені" експозиції на платформі.

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Для чого музеям OnlyFans

У 2019 році Instagram звинуватив музей Альбертіна в порушенні стандартів спільноти.

У липні 2021 року музею заблокували сторінку в TikTok.

Музей Леопольда має проблеми з Facebook та Instagram через "потенційно порнографічні" матеріали.

У 2018 році Facebook повідомив Музею природознавства, що його фотографія 24000-річної статуетки Венери Віллендорфської була порнографічною, і видалив її.



Венера Віллендорфська / Фото NHM Vienna, Alice Schumacher

Втомившись від постійних претензій з боку соцмереж, музеї вирішили об'єднатися та створити для себе єдиний майданчик, де разом із популярністю платформи зможуть вільно публікувати такі зображення, не боячись блокування.

Для залучення аудиторії музеї створили ролик, у якому зобразили роботи Егона Шиле, Рубенса та інших художників, серед картин яких є оголені тіла. Відео запитувало, чи хочуть глядачі побачити більше.

Ролик, яким відвідувачів закликали підписуватись на обліковий запис віденських музеїв: відео

Для тих, хто підпишеться на сторінку OnlyFans, пропонують офіційну екскурсійну карту або безплатний квиток до одного з музеїв, щоб побачити "заборонене" мистецтво на власні очі.