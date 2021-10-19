Частиною проєкту на OnlyFans стали Музей Альбертіна, Музей Леопольда, Музей історії мистецтв і Музей природної історії. Усі вони зможуть розмістити свої "оголені" експозиції на платформі.
Цікаво Нейромережа назвала підробкою одну з картин Рубенса ціною в мільйони доларів
Для чого музеям OnlyFans
- У 2019 році Instagram звинуватив музей Альбертіна в порушенні стандартів спільноти.
- У липні 2021 року музею заблокували сторінку в TikTok.
- Музей Леопольда має проблеми з Facebook та Instagram через "потенційно порнографічні" матеріали.
- У 2018 році Facebook повідомив Музею природознавства, що його фотографія 24000-річної статуетки Венери Віллендорфської була порнографічною, і видалив її.
Венера Віллендорфська / Фото NHM Vienna, Alice Schumacher
Втомившись від постійних претензій з боку соцмереж, музеї вирішили об'єднатися та створити для себе єдиний майданчик, де разом із популярністю платформи зможуть вільно публікувати такі зображення, не боячись блокування.
Для залучення аудиторії музеї створили ролик, у якому зобразили роботи Егона Шиле, Рубенса та інших художників, серед картин яких є оголені тіла. Відео запитувало, чи хочуть глядачі побачити більше.
Ролик, яким відвідувачів закликали підписуватись на обліковий запис віденських музеїв: відео
Для тих, хто підпишеться на сторінку OnlyFans, пропонують офіційну екскурсійну карту або безплатний квиток до одного з музеїв, щоб побачити "заборонене" мистецтво на власні очі.
- Нагадаємо, у серпні довкола OnlyFans розгорнулися бурхливі дискусії, оскільки сервіс анонсував повну заборону порнографічного контенту, який був основним рушієм його успіху.
- Виявилось, що причиною зміни правил був тиск з боку платіжних систем та банків, оскільки ті розглядають співпрацю з подібними ресурсами як загрозу власній репутації.
- Заборона повинна була вступити з жовтня, однак у тому ж серпні було оголошено про досягнення домовленості між OnlyFans та банками й платіжними системами: матеріали для дорослих залишаються на платформі.