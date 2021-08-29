Уламки Марсу опиняються на Землі тоді, коли в саму Червону планету вдаряє великий астероїд. Під час цієї катастрофічної події в космос може потрапити безліч уламків марсіанських гірських порід. Деякі з них з часом можуть перетнути орбіту Землі та впасти на її поверхню. Всього на Землі знайшли близько 220 кілограмів марсіанських метеоритів. Один з найбільших – це Taoudenni 002 вагою майже 15 кілограмів. Його можна буде побачити в Музеї мінералів та самоцвітів штату Мен, США, з 1 вересня 2021 року.

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Марсіанський метеорит Taoudenni 002 / Фото Cision PR N ewswire

Що відомо про рідкісний музейний експонат

Марсіанський метеорит було знайдено в Малі біля містечка Тауденні. Індекс "002" означає, що біля цього населеного пункту раніше вже знаходили метеорит.

Мисливець за метеоритами Дерріл Пітт викупив метеорит у мавританського мисливця за метеоритами у квітні 2021 року.

Падіння космічного тіла не було зафіксоване, тому поки невідомо, коли точно він впав на Землю.

Taoudenni 002 – це один з 311 марсіанських метеоритів, знайдених на Землі.

Вага метеориту складає 14,51 кілограма. Він другий за вагою серед подібних космічних тіл. Перший – метеорит Zagami вагою 18 кілограмів.

Склад метеориту:

50% – піроксен.

25% – олівін.

20% – маскелініт.

5% – ільменіт, хроміт, титаномагнетит, троїліт.

З 1 вересня 2021 року Taoudenni 002 буде виставлений на показі в Музеї. Окрім нього на виставці можна буде побачити й аналогічний метеорит з Місяця.

На сайті музею можна придбати частинки марсіанського та місячного метеоритів. Щоправда, це будуть не частинки Taoudenni 002, а іншого метеориту – 7-кілограмового Gadamis 001, який був знайдений у 2019 році бедуїнами Лівії

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