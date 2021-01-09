Ентузіаст Minecraft завершив будівництво музею головних подій 2020 року
Нещодавно закінчився 2020-й залишив після себе масу емоцій – в основному негативних, але тим не менше. За минулі 12 місяців відбулося чимало гучних, неоднозначних, деколи навіть скандальних подій, і не гріх було б організувати цілу виставку, присвячену всім бідам нещасливого року. Саме це й зробив гравець у Minecraft.
Гравець під ніком wanzie12 ще з літа працював над незвичайним музеєм у Minecraft і до кінця року йому вдалося закінчити його зібравши усі події, які вразили людство у 2020 році, повідомляє 24 канал.
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Експонати музею
До списку експонатів потрапило все найважливіше: пожежі в Австралії, пандемія COVID-19, смерть Джорджа Флойда, протести та інші події. Роботу над незвичайним проєктом автор закінчив лише нещодавно і, як і обіцяв, відкрив доступ до нього усім бажаючим.
Ті, у кого під рукою немає Minecraft, можуть ознайомитися з туром за допомогою відео на Reddit.
Музей 2020 року у Minecraft, відео:
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